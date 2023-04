Tensioni sul decreto migranti, la discussione in Senato. Battaglia delle opposizioni

Nessun ripensamento da parte della maggioranza, ma le opposizioni sono pronte a dare battaglia, in commissione e in Aula al Senato circa l'ulteriore stretta sulla protezione speciale che sarà da oggi alla prova del voto dopo il serrato confronto per trovare una intesa nella maggioranza.

Il provvedimento deve essere discusso in Commissione al Senato e ripresentato direttamente in Aula dove, a causa dei tempi stretti, arriverà senza mandato al relatore. Fdi, Lega e FI serrano i ranghi e si presentano compatti. "Noi andiamo avanti. Ci sono i numeri che dicono che la protezione speciale è stata un fallimento totale", ha sottolineato Salvini. "Solo il 5 per cento di questi permessi speciali - ha rimarcato - che non esistono in nessun'altra parte d'Europa, sono diventati lavoro. E quindi vuol dire che erano un incentivo all'illegalità".

Le votazioni in commissione Affari costituzionali sono in calendario da oggi a mezzogiorno, ma il tempo stringe perché il cosiddetto decreto Cutro, il provvedimento sui flussi e la gestione dei migranti varato nella cittadina calabrese all'indomani del naufragio costato la vita a oltre 90 migranti, è atteso in Aula tra martedì e mercoledì. Intanto le quattro Regioni guidate dal centrosinistra si sono opposte alla nomina del governo del commissario ad hoc per i migranti. E i sindaci del Pd che guidano le grandi città hanno lanciato l'allarme sul rischio di smantellamento del sistema di accoglienza chiedendo al governo di ripensarci.

In un documento congiunto sul decreto i primi cittadini di Roma, Roberto Gualtieri, di Milano Beppe Sala, di Napoli Gaetano Manfredi, di Torino Stefano Lo Russo, di Bologna Matteo Lepore,di Firenze Dario Nardella chiedono al governo di fermarsi almeno "sull'esclusione dei richiedenti asilo dal Sai", sistema che andrebbe invece rafforzato mentre i Cas andrebbero "trasformati in hub di prima accoglienza". Va superata, secondo i sindaci Dem, la logica "dell'emergenza". I sindaci hanno anche chiesto di valutare l'introduzione dello ius scholae per garantire diritti e integrazione ai migranti, proposta subito bocciata da Salvini. "Sono contrario allo ius soli e allo ius scholae - ha detto il vicepremier - non può essere la cittadinanza un omaggio lungo il percorso senza che chi la riceve possa scegliere al compimento dei 18 anni".

Sulla questione migranti "la sensazione è che" nel governo “non ci sia una bussola. Dopo aver urlato per anni 'basta sbarchi' e 'prima gli italiani', la destra al governo si ritrova con molti più sbarchi ed è costretta a chiedere una mano all'Europa, contro cui ha spesso lavorato. È da questa difficoltà che nascono scorciatoie maldestre come cancellare la protezione speciale” dice in una intervista a La Stampa il presidente dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini. “È tempo che ciascuno si assuma le proprie responsabilità. Se il governo - dice - pensa di abbandonare la via ordinaria dell'accoglienza, quella diffusa per intenderci, per realizzare grandi strutture, allora venga a confrontarsi. Peraltro, se avessimo gestito così l'accoglienza dei profughi ucraini la situazione sarebbe esplosa”.

Da votare in commissione ci sono quasi 350 proposte di modifica delle opposizioni sulla carta, e il sub-emendamento della maggioranza che restringe ulteriormente le maglie alla protezione speciale. E i famosi 21 emendamenti che la Lega tiene ancora sul tavolo aspettando di vedere come si evolvono i lavori della commissione. Praticamente impossibile, secondo i pronostici dei partiti, completare l'esame in commissione. La parola, se non si riuscirà a dare il mandato al relatore, passerebbe così all'Aula dove dovrebbe essere ripresentato da parte della maggioranza il solo emendamento frutto dell'accordo.

A meno di "scherzi" che soprattutto in casa Fdi temono da parte dell'alleato leghista. Che però, dicono alcuni senatori, non avrebbe intenzione di ripresentare i 21 in Aula perché il testo che riduce ancora i casi per cui concedere della protezione speciale "va bene a tutti, anche a noi".

In Forza Italia, Maurizio Gasparri, primo firmatario della proposta di maggioranza, sottolinea che era "urgente e indispensabile" intervenire perché "negli anni infatti l'uso strumentale della protezione umanitaria ha praticamente attuato una sanatoria permanente".

Da qui la linea del provvedimento secondo cui la protezione speciale potrà essere rinnovata solo per 6 mesi e non si potrà più trasformare in permessi di lavoro. E lo stesso vale quelli per calamità e per cure mediche, a loro volta fortemente ridimensionati.

In settimana lo scontro in Parlamento tra maggioranza e opposizione sarà anche sulle mozioni. Alla Camera ci saranno quelle sulla siccità e in materia energetica, con particolare riferimento all'energia nucleare (il Movimento 5 stelle ne presenterà una per dire no al termovalorizzatore e si aspetta che il Pd la voti). Al Senato quelle sull'antifascismo. Le opposizioni chiederanno che "le date che scandiscono un patto tra le generazioni, tra memoria e futuro siano davvero oggetto di condivisione, di riflessione, di monito e di insegnamento, non solo per i giovani, ma per tutti i cittadini".