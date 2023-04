Spallanzani, inaugurato l'angelo monumentale. Vaia: “Simbolo nuova fase, non si torna indietro”

"Lo Spallanzani si è sempre contraddistinto per una comunicazione che infondesse serenità e coraggio ai cittadini nell'affrontare la battaglia più dura dal Dopoguerra. Una battaglia che abbiamo vinto grazie a tutti gli italiani. Adesso, è primavera di rinascita ”. Così il direttore generale dell'Inmi Spallanzani di Roma, Francesco Vaia , in ocacsione dell’inaugurazione della statua dell'angelo monumentale “Primavera di rinascita” , dono dall'Associazione nazionale funzionari di Polizia (Anfp), inaugurata all’ Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani per testimoniare gratitudine al personale dello Spallanzani e, idealmente, a tutte le strutture sanitarie che hanno dato prova di uno spirito di sacrificio senza precedenti durante l’emergenza Covid19.

“Sono convinto che usciremo più forti da questa pandemia mettendo in campo azioni che ci permetteranno di superare i limiti emersi durante gli ultimi anni: partendo da scuola e trasporti fino ai giovani e alla loro inquietudine, passando per il rafforzamento del Servizio sanitario nazionale e per l'attuazione di tutte le riforme necessarie. Per non tornare mai più indietro" ha aggiunto Vaia.

Presenti alla cerimonia il Ministro della Salute Orazio Schillaci, il Sottosegretario di Stato all’Interno Emanuele Prisco, il Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Lamberto Giannini e il Segretario dell’A.N.F.P. Enzo Letizia. L’autore della scultura è Giorgio Bisanti: scultore, pittore, incisore ed ex poliziotto.

“Lo Spallanzani è stato un luogo simbolo, un baluardo della lotta al Covid-19 sin dalle prime ore della pandemia, sia sul terreno della ricerca che nella presa in carico di tanti pazienti. È stato un punto di riferimento nazionale e non solo” ha affermato il Ministro della Salute, Orazio Schillaci.

“Grazie a voi e a tutti i professionisti sanitari e socio-sanitari, grazie alla ricerca e ai vaccini - ha sottolineato Schillaci - ci stiamo lasciando la pandemia alle spalle. Il trend dei dati continua a essere rassicurante, soprattutto per quanto riguarda la pressione sugli ospedali. Ci avviamo verso l’estate e guardiamo al prossimo autunno con ottimismo, fiduciosi che l’Oms a breve dichiari la fine della pandemia”.

Il Ministro Schillaci ha ribadito la necessità di “valorizzare il capitale umano del Servizio Sanitario Nazionale sia dal punto di vista economico che professionale. È quello che stiamo facendo. Siamo partiti con le prime misure dal settore dell’emergenza-urgenza e andremo avanti con una riorganizzazione complessiva del nostro servizio sanitario. La lezione imparata in questi anni - ha concluso - non deve andare dispersa e insieme possiamo far rinascere una sanità sempre più vicina alle persone”.