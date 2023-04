Inchiesta Espiomats: "I russi ci spiano dai tetti delle loro ambasciate"

“Sul tetto dell'edificio che ospita i diplomatici russi, a Varsavia, sono state montate attrezzature speciali per l'intelligence dei segnali (SIGINT). Da Varsavia a Budapest, Stoccolma o Bruxelles, abbiamo trovato apparecchiature simili in tutta Europa”.

Che l’attività di spionaggio tra Paesi sia una prassi è cosa nota, specie per chi è nato e cresciuto nel lungo periodo della Guerra Fredda. Un’eco di quegli anni sembra ripetersi nell’inchiesta – denuncia denominata Espiomat, effettuata dal collettivo giornalistico, secondo cui la Russia condurrebbe attività di spionaggio appoggiandosi ad antenne e parabole satellitari, anche ben visibili, posizionate sui tetti delle proprie ambasciate sparse in tutto il mondo.

Il 18 maggio dello scorso anno i giornali di tutto il mondo riportavano quella che fu definita come “La guerra delle ambasciate”: all’indomani dell’invasione russa dell'Ucraina, più di 400 diplomatici russi provenienti da circa due dozzine di Paesi avevano, in base ai calcoli del Washington Post, lasciarono i loro incarichi. Con una reazione uguale e contraria da parte del Cremlino 24 diplomatici italiani, 27 spagnoli, e 34 francesi oltre ai 40 tedeschi furono a loro volta espulsi dalle sedi russe.

Una guerra, quella diplomatica, più silenziosa ma non meno strategica, tesa a ridurre l’impatto “dell’intelligence russa” in Europa e non solo e che aveva avuto molti anni per “insediarsi” nei vari Paesi e tessere la propria rete.