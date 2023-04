Olanda, treno si schianta contro una gru: un morto e decine di feriti, alcuni sono gravi

"Abbiamo sentito un forte scoppio e improvvisamente le luci si sono spente", ha raccontato un viaggiatore che si trovava a bordo del treno. “Inizialmente non potevamo scendere dal treno perché non c'era elettricità” , ha spiegato l'uomo, visibilmente sotto shock, al telegiornale locale Omroep West.

Come riportato dal quotidiano Het Parool, la gru coinvolta nell'incidente appartiene alla società di costruzioni BAM, come anche confermato da un portavoce della società che però ha specificato "ma la nostra attrezzatura non è mai su un binario in servizio".

La società statale ProRail, responsabile della manutenzione della rete ferroviaria, ha reso noto che in questi giorni erano in corso lavori sulle rotaie e che due dei quattro binari su quel percorso erano stati chiusi al traffico.

E' stato attivato il numero verde 088 269 00 00 per potersi mettere in contatto con i propri cari che, si teme, si potessero trovare a bordo del treno.

Fino almeno alle 4 di oggi pomeriggio non viaggeranno treni in partenza da Leida: la società ferroviariaNederlandse Spoorwegen (NS) ha fatto sapere che non ci saranno per tutto il giorno collegamenti ferroviari. Il traffico ferroviario da Leida in direzione Utrecht, Haarlem e Schiphol, invece, verrà riattivato nella tarda mattinata.