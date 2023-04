L'unzione di Re Carlo sarà nascosta agli occhi del mondo: sul paravento angeli, uccellini, un albero

Il 6 maggio gli occhi del mondo saranno puntati sull'incoronazione di Carlo III, cerimonia simbolica e religiosa che si svolgerà secondo un rito di quasi mille anni, anche se con un'impronta moderna, voluta dallo stesso re.

C'è un momento che però non vedremo. Si tratta dell'unzione con il Sacro Crisma, che non sarà trasmessa in televisione.

Prima che la corona sia posata sulla sua testa, Carlo III verrà unto con l'olio santo dall'arcivescovo di Canterbury. Un rituale considerato sacro e che per questo non sarà reso pubblico.

Lo stesso accadde anche durante l'incoronazione di Elisabetta II, nel 1953, la prima a essere trasmessa in tv. Il momento dell'unzione fu coperto da un baldacchino.