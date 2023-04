Il dono di Papa Francesco a Carlo III: due frammenti della vera Croce di Gesù

Le reliquie - un pezzo di un centimetro e l'altro di cinque millimetri - sono state incastonate dietro una gemma di cristallo rosa del crocefisso, in argento riciclato, fornito dalla Royal Mint di Llantrisant, nel Galles del Sud. Prenderanno parte alla cerimonia dell'incoronazione del 6 maggio: la Croce del Galles sarà infatti portata in processione fino all'Abbazia di Westminster.

Due frammenti della “Vera Croce”, che si ritiene sia quella usata nella crocifissione di Gesù , sono il dono del Papa a Carlo III, capo della Chiesa anglicana, per la sua incoronazione.

Anche l'ambasciatore del Regno Unito presso la Santa Sede, Chris Trott, ha espresso gratitudine: "Siamo profondamente commossi e grati a Papa Francesco per questo dono straordinario. Riflette la forza del rapporto tra il Vaticano e la Gran Bretagna che si è sviluppato nel corso del regno di Sua Maestà la Regina Elisabetta, che ha incontrato cinque Papi!".

Accogliendo il dono a nome della Chiesa in Galles , l'arcivescovo Andrew ha detto: "Siamo onorati che Sua Maestà abbia scelto di celebrare il nostro centenario con una croce che è allo stesso tempo bella e simbolica".

La Santa Sede ha donato i due frammenti della reliquia della Vera Croce all'Inghilterra come segno ecumenico. Erano conservati nella sala della Lipsanoteca dei Musei Vaticani.

I frammenti della croce su cui si ritiene fu crocifisso Gesù, trovata da Sant'Elena, mamma dell'imperatore Costantino, sono sparsi in tutto il mondo: dalla chiesa di Santa Croce in Gerusalemme di Roma a Notre Dame a Parigi, o a Santo Toribio in Spagna.