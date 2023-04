Souvenir e sondaggi, il peso della monarchia dopo Elisabetta II

Carlo e Camilla sorridono su portachiavi in plastica e spille di metallo, t-shirt colorate e statuette in ceramica. Corone di plastica, di cioccolata e gonfiabili invadono le vetrine dei negozi di una Londra tutta rossa, bianca e blu, i colori della Union Jack che imperversa in ogni vicolo e strada principale.

Getty Oxford Street si prepara all'incoronazione di Carlo III

A pochi giorni dall'incoronazione del 6 maggio, la città è pronta ad accogliere i visitatori da tutto il Paese e da tutto il mondo che non vogliono mancare un evento che entrerà nella storia. L'ultima incoronazione, quella di Elisabetta II nel 1953, fu anche una grande festa popolare, che adesso non sembra ancora cominciata. Gli acquisti di gadget e souvenir scarseggiano. "La gente compra meno che per il Giubileo", la celebrazione dei 70 anni di regno di Elisabetta II lo scorso anno, si lamenta un venditore di ninnoli reali nel mercato di Walthamstow, a nord-est di Londra. “Sembrano tutti meno interessati a questo re”, è il parere di un altro. E poi c'è l'inflazione che preoccupa milioni di britannici che hanno altro a cui pensare.

Getty Tazze per l'incoronazione di Carlo III

Le tazze con il ritratto di Carlo e la scritta "L'incoronazione di Sua Maestà" costano 6 sterline (6,7 euro), e i portachiavi 3 sterline. “Troppo”, dice un'insegnante in pensione che guarderà la cerimonia in tv. Sarà più modesta di quella di Elisabetta, ma “non abbastanza, dovrebbero pagarsela da soli", aggiunge. Trattandosi di un evento di Stato, le spese saranno infatti a carico del governo e non della famiglia reale. Rose Veitch è una ricercatrice di 49 anni: “Se il tempo è bello, il 6 maggio andrò a fare una passeggiata in campagna e non penserò alla monarchia”, dichiara ad Afp, ma la sua opinione resta minoritaria. Secondo un recente sondaggio realizzato da YouGov per Bbc, il 58% dei britannici sono favorevoli alla monarchia e solo il 26% preferirebbe un “Capo di Stato”. Il 16% non si pronuncia. In tanti aspettano con trepidazione il grande evento, come Peter Haseldine, che nel 1953, a 5 anni, era sul Mall per vedere la Regina Elisabetta. Ha decorato la sua casa con il volto di Carlo. E poi ci sono i giovani. Sono loro secondo lo stesso sondaggio i meno interessati al Re. La venticinquenne Louisa Keight, guarderà la cerimonia da un punto di vista storico e accademico. Non è contraria, né favorevole alla famiglia reale: “Non dovrebbe esserci, ma visto che c'è….”.

Getty Souvenir a tema Carlo III

Louisa e i giovani come lei sono la sfida principale che dovrà affrontare Carlo III. Il sondaggio YouGov mostra che mentre il 78% degli over 65 sostiene la monarchia, solo il 32% degli intervistati tra i 18 e i 24 anni la pensa allo stesso modo. Fra gli under 24, il 38% preferisce un capo di stato eletto, con un 30% che non si esprime. Il pericolo maggiore, oltre a una crescente opposizione, è proprio l'indifferenza dei giovani nei confronti della famiglia reale. Il sovrano viene considerato lontano dai problemi della vita ordinaria dei sudditi meno privilegiati dal 45% del campione, contro il 36% che la pensa in modo opposto. Un'ombra che non riguarda solo il Re, ma tutta l'istituzione monarchica. Fin dall'inizio del regno di Carlo III si è intensificata la protesta, seppur limitata, del gruppo antimonarchico Republic con la campagna 'Not my King' (Non è il mio re). Ma a pesare di più, agli occhi dei sudditi, sono state certe vicende che hanno riguardato i membri della famiglia reale. Come il coinvolgimento nello scandalo sessuale Epstein del principe Andrea , fratello di Carlo III, e lo strappo dalla Royal Family e il trasferimento negli Stati Uniti del ribelle Harry, secondogenito di sua maestà, con la consorte Meghan. Perde smalto anche William, tirato in ballo dal fratello nel caso Murdoch, oltre che in alcune pagine al vetriolo dell' autobiografia di Harry , Spare. Così, viene fuori da un altro sondaggio, questa volta di Ipsos, che il membro della famiglia reale più amato è Kate, la 'commoner', nipote di minatori, senza una goccia di “sangue blu” nelle vene, nuova principessa del Galles, titolo che appartenne a Lady D. La moglie di William sembra schivare bene anche i tabloid che recentemente hanno un approccio meno morbido. Basti pensare alle due inchieste giornalistiche uscite a pochi giorni dall'incoronazione che prendono di mira la fortuna privata di Carlo III .

Getty I principi di Galles William e Kate