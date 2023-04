Roma. Individuata la persona che girò il video di un uomo in fiamme e non lo aiutò, è indagato

Individuato dalla polizia l'autore del video, girato il 6 febbraio sul Grande raccordo anulare di Roma , del pittore 53enne Francesco Sandrelli avvolto dalle fiamme fuori dalla sua auto incendiata. L'uomo poi morì per le ustioni in ospedale il 24 marzo. Aveva preferito girare il video piuttosto che prestare aiuto, ora è stato rintracciato dalla polizia grazie a Facebook, e denunciato per omissione di soccorso. Sul social aveva scritto: "Ho fatto io il video" e ammettendo di essere lui ad aver realizzato il video col telefonino aveva aggiunto che la vittima "non stava sdraiato in terra. Diciamo che era in una situazione strana". Ora è indagato per omissione di soccorso.

L'uomo ha anche asserito che erano nei pressi anche auto dei carabinieri. Tali affermazioni vennero criticate da altri utenti e poi sono state cancellate. Ma gli investigatori sono riusciti comunque a rintracciare lui e i suoi commenti.

In quella vicenda l'auto del pittore, una Volkswagen, si incendiò all'improvviso durante la marcia sul Gra, il conducentesi fermò ed uscì fuori ma non riuscì a mettersi in salvo, le fiamme lo avevano ormai avvolto provocandogli ustioni gravissime. Fu raggiunto dal 118 che era ancora vivo e poi trasportato in elicottero al pronto soccorso. Durante il funerale, svoltosi a Camucia, frazione di Cortona (Arezzo), il sacerdote si soffermò sulla perdita dei valori nella società attuale e sull'umanità dimenticata riguardo all'atteggiamento tenuto da colui che dette priorità a girare il filmato piuttosto che a fermarsi e a tentare un soccorso.