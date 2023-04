Tennis, esordio vincente per gli azzurri: Sinner e Musetti volano agli ottavi di finale

Dopo Jannik Sinner, anche Lorenzo Musetti si è qualificato agli ottavi di finale del torneo Atp500 di Barcellona, battendo in due set l'australiano Jason Kubler, col punteggio di 6-3, 6-1. Al prossimo turno, l'atleta affronterà il britannico Cameron Norrie. Il torneo di Barcellona comincia bene per lui, che ha superato l'avversario in un'ora e un quarto, evidenziando un gioco molto vicino a quello che gli ha consentito di battere Djokovic, a Montecarlo. Lorenzo ha avuto una sola pausa nel primo set: avanti 5-0 ha subito il rientro di Kubler fino al 5-3 prima di tornare mentalmente in campo.

Sinner, direttamente al secondo turno e testa di serie n.4, supera 6-2 6-4 l'argentino, numero 48 Atp. Vittoria tutt'altro che scontata, visto che nel secondo set Sinner era avanti 4-1 e ha subìto il ritorno dell'avversario prima di riprendere in mano le redini dell'incontro. L'altoatesino, ha anche suscitato qualche timore sulle sue condizioni fisiche quando, dopo uno scambio impegnativo, si è toccato la gamba destra e si è lasciato andare a una smorfia di dolore. Una partita nella quale l'italiano ha messo in mostra alcuni dei suoi colpi vincenti ma non è stato al suo livello, soprattutto al servizio, con un calo netto nel secondo set. Il numero 8 del ranking se la vedrà ora con Yoshihito Nishioka, 27enne giapponese che occupa la 35esima piazza della classifica Atp, ha vinto due tornei del circuito maggiore in singolare su quattro finali disputate e si è aggiudicato alcuni altri titoli nei circuiti minori. Non ci sono precedenti tra Jannik e il numero 35 del mondo che sembra assolutamente un giocatore alla portata del nostro portacolori.