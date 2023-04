Innovazione e tecnologia: la nuova via della Seta passa per i BRICS

Tecnologia e 5g, telemedicina , istruzione e connettività, ma anche investimenti, reindustrializzazione, transizione energetica e cambiamenti climatici. Il presidente brasiliano Lula torna a Pechino per parlare di pace in Ucraina ma il focus della visita si concentra sugli accordi commerciali. 15 le intese firmate nella capitale cinese tra Lula e Xi Jinping tra cui uno sullo sviluppo di un satellite CBERS 6, per monitorare la regione amazzonica, violentemente disboscata soprattutto nell’era Bolsonaro. Gli altri accordi riguardano la facilitazione del commercio, la promozione degli investimenti e gli standard alimentari applicati al commercio alimentare secondo il quotidiano brasiliano Valor Econo’mico.

La prima tappa del presidente brasiliano a Shanghai, in uno dei centri di ricerca e sviluppo più importanti di Huawei, l’azienda hi-tech fortemente osteggiata dagli USA e da molti paesi occidentali: Huawei potrebbe essere un potenziale rischio per la sicurezza, e in Brasile il figlio di Jair Bolsonaro, Eduardo, l'ha accusata apertamente di spionaggio. Dunque innovazione innanzitutto per garantire una crescita economica e tecnologica, in modo da rendere il Brasile credibile come attore di peso nello scacchiere geopolitico internazionale. "Il tempo in cui il Brasile era assente dalle principali decisioni mondiali è passato. Siamo tornati sulla scena internazionale, dopo un'assenza inspiegabile". ha detto Lula appena giunto a Shanghai. Ma i colloqui con Pechino puntano a rafforzare una partnership commerciale fra i due paesi nata e cresciuta negli ultimi vent’anni, danneggiata sopratutto in ambito diplomatico nell’era isolazionista dell’ultraconservatore Bolsonaro, che in più di un’occasione ha attaccato la Cina con modalità ritenute da Pechino decisamente offensive.

Dunque da una parte un forte raffreddamento delle relazioni politiche tra i due paesi durante il governo dell’ex presidente del Brasile, dall’altra le logiche della realpolitik che hanno mantenuto tra Brasile e Cina un buon livello di scambi economici e commerciali. Ogni anno la Cina acquista dal Brasile decine di miliardi di dollari di soia, alla base dell’alimentazione cinese, carne bovina, pollame, pasta di legno, minerale di ferro, canna da zucchero, cotone e petrolio greggio. La cellulosa è il principale prodotto industrializzato. Dal canto suo il Brasile importa dalla Cina prodotti farmaceutici, macchine e impianti, componenti per le telecomunicazioni e fertilizzanti. Le aziende cinesi sono coinvolte in imponenti opere pubbliche nel paese come la costruzione della linea metropolitana di San Paolo. Non solo : all’inizio di aprile il governo brasiliano ha annunciato una novità destinata a incidere profondamente nei rapporti commerciali fra i due paesi ma anche nel quadro del commercio globale: gli scambi commerciali tra Brasile e Cina saranno condotti nelle rispettive valute, senza utilizzare il dollaro statunitense. Questo significa che si svolgeranno in real brasiliani e yuan e non più in dollari come normalmente accade nelle transazioni internazionali. La tendenza a sostituire il dollaro con altre valute ha cominciato ad affermarsi anche da quando la Russia, sotto sanzioni economiche, commercia con l’estero con valute diverse dal dollaro: questo ha fatto supporre ad alcuni analisti che vada prendendo forma un asse economico alternativo a quello occidentale, a guida cinese. Nella visione della Nuova Via della Seta l’America Latina ha un ruolo sempre di maggior rilievo e il Brasile vorrebbe averne il ruolo guida mentre alcuni paesi, come l’Honduras ad esempio, ne sono coscienti al punto da aver sospeso le relazioni diplomatiche con Taiwan per allacciarle con la Repubblica Popolare Cinese. Il Brasile ha un ruolo di primo piano anche attraverso l’ex presidentessa brasiliana Dilma Roussef, che ha ottenuto un incarico di grande prestigio, la guida della Nuova Banca di Sviluppo, sostenuta dalla Cina.

Durante la sua prima tappa a Shanghai Lula l’ha incontrata per congratularsi e partecipare alla cerimonia di giuramento

L'istituzione si propone come alternativa al Fondo Monetario Internazionale e alla Banca Mondiale, controllati principalmente dagli Stati Uniti e dai loro alleati occidentali. Si concentra sui BRICS. Istituita oltre 7 anni fa, la banca ha approvato 99 progetti di prestito per un totale di oltre 34 miliardi di dollari, principalmente per infrastrutture, secondo quanto riferito dal ministero degli Esteri cinese. Gran parte del credito è stato destinato al Brasile con particolare attenzione alla linea metro di San Paolo. “La Cina è diventata negli ultimi 13 anni il maggiore investitore straniero in Brasile” ci racconta l’avvocato brasiliano Durval de Noronha Goyos, fondatore del primo studio di diritto internazionale dell’America latina , professore di Lingua e Cultura Cinese all’Università di San Paolo (UNESP), membro dell’Accademia Portoghese per le Lettere e la Cultura. “ La Cina è il principale partner commerciale del Brasile e nel 2022 il commercio tra i due paesi ha raggiunto 150 miliardi di dollari con 89,7 miliardi di dollari esportati dai brasiliani in Cina. Il Brasile da solo ha ricevuto quasi la metà (48%) degli investimenti cinesi in America latina tra il 2007 e il 2020, ovvero più di 70 miliardi di dollari. Nel 2021 sono stati avviati 28 grandi progetti particolarmente nel settore dell’energia(48%)e nella tecnologia d’informazione

“Una partnership strategica le cui fondamenta poggiano sulla costituzione del 1948 nonostante le relazioni diplomatiche tra Brasile e Cina siano state stabilite nel 1974”.

E recenti sono i rapporti culturali tra i due paesi, una lenta scoperta reciproca di due mondi lontanissimi che tuttavia si sono avvicinati grazie all’intenso scambio economico e commerciale. La conoscenza reciproca si è approfondita solo negli ultimi due decenni. Vent’anni fa in Brasile non si sapeva nulla della Cina e lo stesso accadeva in Cina, dove il Brasile era un paese assolutamente sconosciuto.