Respinto il ricorso contro la squalifica di Lukaku, salta la Juve

Romelu Lukaku non sarà a disposizione di Simone Inzaghi per la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Juventus del prossimo 26 aprile a San Siro. Il belga dovrà scontare un turno di squalifica dopo essere stato espulso nei minuti finali della partita d'andata valida per la coppa italia allo Stadium: in quell'occasione subito dopo il gol dell'1-1 era stato protagonista di un'esultanza polemica in risposta ai cori razzisti dei tifosi della Juventus che lo avevano pizzicato dopo un contatto con Bremer.

La Corte Sportiva D'Appello Nazionale, sezione I, presieduta da Carmine Volpe scrive: "Nell'udienza fissata il 21 aprile 2023, tenutasi in videoconferenza, a seguito del reclamo numero 237/CSA/2022-2023, proposto dalla società F.C. Internazionale Milano S.p.A. e dal calciatore Lukaku Bolingoli Romelu in data 16.04.2023 avverso la sanzione della squalifica per 1 giornata di gara inflitta al calciatore Lukaku Bolingoli Romelu, in relazione alla gara di Coppa Italia Juventus/Internazionale del 04.04.2023; uditi l'Avv. Angelo Capellini e il Dott. Giuseppe Marotta per i reclamanti; sentito l'Arbitro; ha pronunciato il seguente dispositivo: Respinge il reclamo in epigrafe".