Internazionali d'Italia 2023: un torneo in grande crescita

Angelo Binaghi, Presidente della Federtennis, presentando in conferenza stampa gli Internazionali d'Italia, ha dichiarato che il torneo è in grande crescita e parimenti al padel negli ultimi 20 anni per il nostro Paese è un vero fenomeno sociale. Ci aspettiamo nei 15 giorni un movimento di circa mezzo milione di presenze. Lo scorso anno incassammo più di 16 milioni, quest'anno ne abbiamo già incassati 17 e le previsioni sono di circa 21 milioni e mezzo di euro di biglietteria. Abbiamo già venduto 176.000 biglietti e raggiungeremo la soglia dei 300.000 spettatori".

Binaghi, sempre in conferenza, ha affermato che ‘’è un grande onore poter condividere con voi un momento così importante nella storia del nostro sport in Italia. E' tutto pronto, stiamo terminando gli allestimenti e dopo anni di attesa e qualche aspettativa non realizzata, festeggiamo il passaggio degli Internazionali ad una categoria superiore, la prima volta che succede nella storia del nostro torneo che coincide con l'80esima edizione, che diventa più ricca, importante e prestigiosa, grazie anche a Sport e Salute. I risultati sono tangibili''.

''Gli Internazionali non costano un solo euro allo Stato. C'è stato un recupero del Foro Italico, il Padel non ha ricevuto un euro di contributo, e Supertennis è nato da una nostra pazza idea e creeremo anche Superpadel. E' un piccolo miracolo sportivo''. Gli Internazionali d'Italia sono il più importante torneo tennistico italiano in campo maschile e femminile. Fanno parte del circuito ATP World Tour Masters 1000 e del circuito WTA 1000.

Annunciate anche le wild card dell'80esima edizione. In campo maschile, Matteo Arnaldi, Fabio Fognini, Luca Nardi, Francesco Passaro e Giulio Zeppieri; le wild card per le qualificazioni a Mattia Bellucci, Flavio Cobolli, Matteo Gigante e Francesco Maestrelli. Le wild card per accedere direttamente al main draw femminile sono state date a Sara Errani, Lucia Bronzetti, Lucrezia Stefanini, Nuria Brancaccio, Camilla Rosatello, Matilde Paoletti, Diletta Cherubini e Lisa Pigato. Le wild card per le qualificazioni femminili vanno a Martina Colmegna, Angelica Moratelli, Anna Turati, Deborah Chiesa e Federica Urgesi.