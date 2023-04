Iran, muore per il velo come Mahsa Amini, il video virale sui social

Una donna è morta per "un attacco cardiaco" durante scontri avvenuti, a causa del velo islamico, ieri sera a Mahan, nella provincia iraniana di Kerman, nel sud-est della Repubblica islamica dell'Iran.

Nel video - che documenta il fatto divenuto subito virale - un gruppo di donne e alcuni membri del gruppo paramilitare Basij discutono animatamente sull'uso dell'hijab islamico obbligatorio. A un certo punto si sente una persona che riferendosi alla donna dice: "sta morendo" e un'altra donna, che era con i Basiji, risponde: "lasciateli morire, al diavolo". L'agenzia Irna, senza fare riferimento all'aggressione dei Basiji, afferma che la donna è morta in ospedale e che due uomini, di 38 e 44 anni, colpiti alla testa durante "alcuni scontri'", sono stati curati in ospedale.

Il fatto, per le sue analogie, riporta alla memoria la morte della 22enne curda Mahsa Jina Amini avvenuta il 16 settembre del 2022 proprio a causa del velo messo male. La morte della studentessa divenuta “martire” è stata la miccia di un'onda di forti proteste partite con il rifiuto del velo da parte delle donne e allargatesi a tutti gli strati della popolazione: uomini, studenti, lavoratori. La rivolta, considerata tra le più minacciose dalla Rivoluzione del 1979, è ancora in corso nel Paese guidato dagli ayatollah sciiti che hanno duramente represso i manifestanti arrivando, in alcuni casi, anche a condannarli a morte. Sono quasi 600 le vittime di questi ultimi 7 mesi e migliaia gli arresti. Nel mentre continuano anche gli avvelenamenti di studentesse nelle scuole.