Teheran arresta 3 alunne minorenni accusandole di aver avvelenato le compagne con il gas

"A partire da oggi" saranno intraprese azioni per le violazioni effettuate nei luoghi pubblici, in auto e in altri "siti in cui a volte l'hijab viene rimosso". La polizia iraniana ha annunciato oggi di aver attuato un piano per punire le donne che violano il rigido codice di abbigliamento islamico. "La tecnologia verrà utilizzata per l'identificazione intelligente delle persone che infrangono la legge", ha precisato la polizia. "Togliere l'hijab è considerato un crimine e la polizia si occupa delle anomalie sociali nel quadro della legge", ha affermato il capo della polizia di sicurezza Hassan Mofakhami.

Dopo giorni di incertezze e di accuse incrociate su chi fossero i responsabili di quegli avvelenamenti (circa 5000 avvenuti in diversi licei del paese), ora Teheran annuncia di aver arrestato tre alunne minorenni ritenendole responsabili delle intossicazioni col gas nelle scuole a Shiraz, nel centro-sud dell'Iran. L'agenzia per i diritti umani Hrana fa i loro nomi: "Erfaneh Honar, Setayesh Darougheh e Setayesh Amiri sono detenute nella prigione di Adelabad a Shiraz senza poter telefonare o ricevere visite dalla famiglia".

La teocrazia guidata da Alì Khamenei con al governo il Presidente ultraconservatore Ebrahim Raisi aveva già annunciato l'intezione di voler ristabilire l'ordine attraverso il progetto Castità e Hijab con il quale già da luglio scorso aveva ordinato al Corpo delle Guardie della Rivoluzione (Pasdaran) di pattugliare le strade in cerca di coloro che non osservavano le regole. Guai a non indossare il velo in modo corretto o a danzare, ballare e semplicemente tenersi la mano per le strade iraniane. Le botte, le minacce e gli arresti sono aumentati, ma non fanno paura.

Sono oramai mesi che nei centri commerciali, ristoranti, negozi, strade e altre aree pubbliche le iraniane sono apparse coraggiosamente senza velo. Diverse celebrità e attiviste femminili hanno pubblicato negli ultimi mesi foto di se stesse senza hijab sui social media grazie ai quali la protesta è arrivata agli occhi del mondo intero. Il vice procuratore generale iraniano ha parlato oggi del reato di “incoraggiamento alla corruzione” ovvero che chiunque incoraggi le donne a rimuovere l'hijab sarà perseguito nei tribunali penali e non avrà diritto di appello contro alcuna condanna. E nei giorni scorsi le autorità hanno minacciato di vietare l'istruzione e le cure sanitarie a chi osa togliersi il velo.

Gas lacrimogeni sono stati lanciati dalla polizia iraniana contro un corteo di persone che oggi stavano manifestando contro gli avvelenamenti degli studenti a Shahinshahr nel centro del paese. Lo riportano Bbc persian e Iran International precisando che nelle immagini pubblicate sui social media si vedono alcune persone radunate davanti ad una scuola mentre urlano slogan antigovernativi come: "Non vogliamo un governo che uccide i propri figli, non lo vogliamo".