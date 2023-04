La nuova minaccia di Teheran: stop all'istruzione per le studentesse senza velo

Regole vestimentarie sempre più stringenti per le donne in Iran dove le autorità lanciano un altro divieto alla libertà delle donne.

Niente più istruzione e servizi scolastici alle studentesse che "non si attengono al codice di abbigliamento delle scuole". In un comunicato del ministero della Scienza, Ricerca e della Tecnologia, oltre a rispettare il codice d'abbigliamento, le allieve sono invitate a "mantenere la castità e l'hijab nell'ambiente universitario" annunciando che in "tutte le università e i centri di istruzione superiore sotto la supervisione del Ministero è vietata l'erogazione di servizi educativi, assistenziali, alle poche studentesse che non si adegueranno alle norme e ai regolamenti". Lo rende noto il portale di dissidenti iraniani 'Iran international' facendo sapere che alla nuova direttiva ha aderito anche il ministero della sanità. La stretta segue il progetto “Castità e Hijab” lanciato dal presidente ultra-conservatore Ebrahim Raisi già lo scorso anno.

Il velo è obbligatorio in pubblico per le donne a partire dai sette anni di età, sin da quando la Rivoluzione del 1979 prese il potere nel Paese. Se la misura dovesse essere davvero implementata avvicinerebbe l'Iran al vicino Afghanistan dove il divieto è già realtà e la popolazione vive una grave crisi sociale e umanitaria.

Il portale rende noto anche di alcuni arresti di donne senza velo avvenuti in negozi e centri commerciali a Kashan, in provincia di Isfahan, dove 40 negozi sono stati chiusi perchè le clienti non rispettavano l'obbligo di portare il velo. A Kermanshah al confine con l'Iraq, il personale di un complesso turistico ha impedito a donne che non portavano l'hijab di accedere all'area e nel Khuzestan "uno dei siti turistici della città è stato chiuso da venerdì perchè non si atteneva agli standard morali".