Iraq: accordo per la ripresa dell'export di petrolio dal Kurdistan

Il governo federale iracheno e le autorità locali del Kurdistan hanno raggiunto un accordo che consente la ripresa delle esportazioni di petrolio dalla regione autonoma verso la Turchia. Le esportazioni di petrolio dal Kurdistan iracheno erano state interrotte lo scorso 25 marzo.



Il primo ministro del KRG Masrour Barzani si è recato a Baghdad per finalizzare l'accordo con il primo ministro Mohammed al-Sudani sulla ripresa delle esportazioni di petrolio dalla regione semi-autonoma del Kurdistan nel nord dell'Iraq e per tenere colloqui per risolvere una disputa su petrolio e gas che si trascina da quasi due decenni.