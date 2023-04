Il Governo di Israele approva la costituzione della Guardia nazionale

A pochi giorni da una massiccia protesta contro la riforma della legge sulla giustizia, protesta che Israele non vedeva da anni e fermatasi solo con la messa in stand by del provvedimento da parte del premier Netanyahu, i ministri approvano oggi il finanziamento per la costituzione di un Corpo della Guardia nazionale. La misura è stata anticipata da una pioggia di critiche sia da parte dell'opposizione che dalla polizia stessa, oltre che dall'avvocatura dello Stato.

Provvedimento ancora più criticato perché il Corpo della Guardia nazionale, costituito da circa 2000 uomini, dovrebbe essere alle dirette dipendenze del ministro della sicurezza Itamar Ben Gvir e costerebbe al bilancio dello Stato ben 255 milioni di Euro.

L'ispettore capo della polizia israeliana, Kobi Shabtai, e il procuratore generale del Paese, Gali Baharav-Miara, si sono dichiarati radicalmente contrari alla proposta del ministro della sicurezza nazionale. In una lettera aperta pubblicata oggi, Shabtai avverte che questa proposta non solo è "completamente inutile", ma potrebbe portare a "conseguenze disastrose" per il Paese. E il procuratore generale mette in guardia contro i "problemi legali" che potrebbe comportare questa nuova forza.

Anche i vertici dello Shin Bet e dell'avvocatura generale dello Stato, si sono detti contrari, individuando anche un impedimento legale dovuto alla sovrapposizione dei compiti della polizia e del ministro.

Il Times of Israel riferisce che molti ministri si sarebbero espressi contro l'iniziativa, pur votando poi a favore. Il voto, sottolineano i media israeliani, sarebbe una concessione del primo ministro Benjamin Netanyahu a Ben Gvir, in cambio della sua permanenza al governo nonostante l'opposizione alla decisione di Netanyahu di sospendere l'iter legislativo della riforma della Giustizia.