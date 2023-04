Israele: morto a 74 anni lo scrittore Meir Shalev

È morto a 74 anni il celebre scrittore israeliano Meir Shalev. Secondo quanto riportano i media israeliani, Shalev si è spento dopo una battaglia contro il cancro. Nato a Nahalal il 29 luglio del 1948, Shalev ha scritto opere famose in tutto il mondo e celebri libri per l'infanzia.

Tra i suoi lavori di maggiore successo spiccano Il ragazzo e la colomba, La montagna blu e Il pane di Sarah. Molto amato anche in Italia, i suoi libri sono stati tradotti in circa 20 lingue. Shalev è stato anche editorialista settimanale per il quotidiano Yedioth Aharonoth. Inizialmente, negli anni '80, ha firmato una rubrica settimanale per Haaretz.