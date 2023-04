Tel Aviv bombarda Gaza, rappresaglia per i razzi verso Israele. Netanyahu: "I nemici pagheranno"

Brucia Gaza, brucia il Medio Oriente, in questa nuova recrudescenza del mai sopito conflitto israelo-palestinese.



Sono in corso bombardamenti israeliani sulla Striscia di Gaza. Testimoni riferiscono di forti esplosioni a Gaza, appena qualche minuto dopo che l'esercito israeliano aveva annunciato attacchi aerei sulla Striscia. Secondo fonti giornalistiche sul posto, le esplosioni ono state almeno tre. Fonti della sicurezza palestinese aggiungono che sono stati presi di mira campi di addestramento di Hamas a Gaza città e un altro sito, al centro dell'enclave palestinese.

I raid israeliani sono la promessa rappresaglia armata per i razzi su Israele lanciati dal Libano, 34 in un solo giorno - come non accadeva dal 2006, cioè dalla fine della seconda guerra del Libano.

Altri 7 erano stati lanciati direttamente dalla Striscia di Gaza in apertura della giornata in cui si festeggia la Pasqua ebraica. Una recrudescenza che fa seguito alle tensioni sulla Spianata delle Moschee, dove anche ieri la polizia israeliana ha assalito i fedeli musulmani riuniti per il Ramadan.

Nel pomeriggio Netanyahu aveva convocato il gabinetto di sicurezza e il ministro della Difesa Yoav Gallant aveva dato mandato di preparare "tutte le opzioni di risposta".

“Colpiremo i nostri nemici e pagheranno un prezzo per ogni loro azione” ha detto Netanyahu in apertura del vertice. "I nostri nemici non devono sbagliarsi, il dibattito interno in Israele non ci impedirà di agire contro di loro. Siamo tutti uniti. Scopriranno, ancora una volta- ha aggiunto- che nei momenti della verità, i cittadini di Israele sono uniti e sostengono le azioni delle Forze di Difesa Israeliane e di altre forze di sicurezza nel proteggere il nostro Paese e i nostri cittadini". Netanyahu ha poi spiegato che Israele non ha "alcuna intenzione di cambiare lo status quo sul Monte del Tempio" (la Spianata delle Moschee, ndr) e ha fatto un appello a "calmare gli animi" anche se Israele "agirà con determinazione contro gli estremisti che praticano la violenza".

L'esercito libanese ha intanto annunciato di aver scoperto e smantellato piattaforme di lancio di razzi nel Sud del Paese: "L'esercito sta pattugliando l'area, in stretto coordinamento con la United Nations Interim Force (Unifil)". L'Unifil, schierato nel Sud del Libano, ha definito la situazione "estremamente grave", chiedendo in un comunicato "moderazione per evitare un'ulteriore escalation".

Il primo ministro libanese Najib Mikati ha dichiarato in serata che il Libano "rifiuta qualsiasi escalation dal suo territorio per operazioni che destabilizzano la situazione".

Hamas, dal canto suo, "non rimarrà seduta con le braccia conserte" di fronte "all'aggressione israeliana" alla Moschea di al Aqsa. Lo ha detto il capo politico dell'organizzazione, Ismail Haniyeh, da Beirut dove ha incontrato i responsabili delle organizzazioni palestinesi nel Paese. "Tutte le organizzazioni devono serrare i ranghi e intensificare la resistenza contro l'occupazione israeliana".

Casa Bianca: profondamente preoccupati, serve de-escalation

La Casa Bianca ribadisce di essere "profondamente preoccupata" dalla attuale situazione in Medioriente e invita "tutte le parti" ad adoperarsi per una de-escalation della tensione. Lo ha detto il portavoce del Consiglio per la Sicurezza nazionale, John Kirby, in riferimento alle recenti violenze a Gerusalemme, al lancio di razzi contro Israele e alla risposta israeliana.

L'Onu condanna i razzi dal Libano, chiede moderazione

Il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres ha condannato gli attacchi missilistici dalLibano verso Israele, chiedendo "a tutti gli attori di esercitare la massima moderazione". Lo ha detto il suo portavoce, Stephane Dujarric che ha poi insistito sulla necessità "di evitare qualsiasi azione unilaterale che possa portare a un'ulteriore escalation della situazione".