Italia in crescita: Pil +0,5% sul trimestre precedente. Giorgetti: "L'ambizione responsabile paga"

Pil in salita anche in Ue. Nel primo trimestre +0,1% nell'Eurozona e +0,3% in tutta l'Unione, con l'Italia al secondo posto per crescita.

“Dati incoraggianti”, afferma il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, nella conferenza stampa al termine dell'Eurogruppo. "Tra le maggiori economie dell'Ue, risultati migliori del previsto si registrano soprattutto per Italia e Spagna, allo 0,5%. Si tratta quindi di notizie incoraggianti, che mostrano un'economia europea che continua a mostrare resilienza in un contesto globale difficile".

A smorzare l'entusiasmo sui dati del Pil arriva il commento del presidente di M5S, Giuseppe Conte: ''Ho visto che il ministro Giorgetti, dopo l'umiliazione di ieri, oggi si è lanciato addirittura auspicando un brindisi, ma non si può fare il brindisi con lo spumante comprato da altri'', ha dichiarato a Ivrea, dove si trova per sostenere il candidato sindaco Matteo Chiantore.

''Vedrete che questi numeri ce li dimentichiamo, li guardi adesso perché purtroppo, e lo dico da cittadino italiano sono molto preoccupato, questi numeri ce li dimenticheremo con le loro manovre di Bilancio'', ha aggiunto Conte.

Perplessità anche dalle associazioni dei consumatori. "Dato misero! Siamo appena sopra lo zero rispetto al trimestre precedente. Certo, visto che il Governo si accontenta a fine anno di avere una crescita del Pil dell'1%, con appena 0,1 punti percentuali in più tra lo scenario tendenziale e quello programmatico, considerato che la variazione acquisita per il 2023 è già pari allo 0,8%, la meta non può non essere raggiunta neanche nello scenario peggiore possibile immaginabile. Si tratta, però, di un compitino facile facile, senza pretese, che sarebbe in grado di svolgere anche lo scolaro più asino della classe" afferma Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori.