Tennis, Musetti e Sinner ai quarti, si ripete il derby azzurro di Montecarlo

Il tennista toscano, numero 20 Atp, ha battuto in tre set in rimonta il britannico Cameron Norrie, n.13 del ranking e settima testa di serie, con il punteggio di 3-6, 6-4, 6-1. Dopo un primo set in cui non è riuscito a contrastare l'avversario, nel secondo set, sul 5-4 per l'italiano, l'azzurro è riuscito alla prima occasione ad ottenere il break e aggiudicarsi il set. Musetti, nonostante la stanchezza, vinto l'incontro in poco più di due ore raggiungendo per la prima volta i quarti a Barcellona

In mattinata, l'altoatesino si era qualificato per i quarti di finale, superando il giapponese Yoshihito Nishioka, numero 16 del tabellone. Nonostante la stanchezza fisiologica alla sesta partita in 8 giorni tra Montecarlo e Barcellona, Sinner centra la 25ª vittoria del 2023 battendo in due ore e 10 minuti il n° 35 del mondo, punteggio finale 6-1, 4-6, 6-3.