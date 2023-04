Jannik Sinner conquista gli ottavi. Batte Sharzman che si ritira sul 6-0 3-1

Conquista gli ottavi di finale l'altoatesino Jannik Sinner al "Rolex Monte-Carlo Masters", terzo Masters 1000 stagionale. Diego Schwartzman, si è ritirato per un problema alla spalla dopo aver perso il primo set nettamente 6-0. L'argentino abbandona il match sul 3-1 nel secondo set costretto al ritiro per un problema alla spalla. Di conseguenza l'incontro ha un valore relativo anche se Sinner in questi primi mesi del 2023 si stà esprimendo ad altissimi livelli. Tenere botta per Schwartzman si è rivelato da subito impossibile. Successo di Sinner senza grandi soddisfazioni che lo porta però al prossimo turno senza grandi sforzi fisici.

Ora Sinner, numero 8 del mondo e settima testa di serie del torneo, incontrerà il polacco Hubert Hurkacz, decima testa di serie e numero 37 del ranking che ha superato il britannico Jack Draper in tre set. In singolare Hurkacz ha vinto sei titoli ATP, tra cui il Masters 1000 di Miami nel 2021. Nelle prove del Grande Slam è stato semifinalista nell'edizione 2021 del torneo di Wimbledon. Sinner è in vantaggio 2-1 nei precedenti, questo è però il primo incontro su terra.