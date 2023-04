Jannik Sinner dà forfait per infortunio. Niente derby azzurro, Musetti vola in semifinale

Niente derby azzurro ai quarti di finale dell'Atp 500 di Barcellona: Jannik Sinner non ce la fa e dopo la battaglia ai quarti si ritira per infortunio dalle semifinali del torneo Atp di Barcellona. A meno di un'ora dall'ingresso in campo. Troppi i problemi fisici che aveva già accusato nella giornata di ieri, per i tanti appuntamenti ravvicinati, subito dopo la vittoria contro Nishioka aveva lamentato molta stanchezza, motivo per cui oggi ha deciso di desistere. Lorenzo Musetti quindi si qualifica direttamente per la semifinale del torneo spagnolo. Il carrarino sabato affronterà il vincente di Tsitsipas-De Minaur.