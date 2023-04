Jean Marie Le Pen ricoverato in gravi condizioni di salute

Le condizioni di salute di Jean Marie Le Pen sono gravi. Lo riferiscono fonti mediche citate dal giornale francese Le Point, che per primo ha dato la notizia del ricovero del politico esponente dell'estrema destra francese. "Una grande stanchezza, forse di natura cardiaca, ha giustificato da parte dei suoi medici un ricovero immediato", ha riferito al giornale un amico del fondatore del Front Nazional, confermando altre fonti. Lo stato di salute dell'uomo, 94 anni, ritenuto grave dai medici, riferisce ancora Le Point, ha convinto i suoi parenti, tra cui la moglie Jany, ad andare al suo capezzale. A parte i regolari controlli sanitari, l'ultimo ricovero di Le Pen risale al febbraio 2022 dopo che aveva subito un attacco ischemico transitorio, una "lieve forma di ictus". Prima del malore di ieri che ha poi portato al ricovero, Le Pen non aveva lamentato nessun tipo di problema e la scorsa settimana aveva ricevuto dei giornalisti per una serie di interviste. Cinque volte candidato alla presidenza della Repubblica, era stato espulso dal Fn nel 2015 ad opera della figlia Marine.