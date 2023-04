Motomondiale sul circuito di Jerez: Primo Bagnaia, secondo Binder, terzo Miller

A 3 giri dalla fine della gara grandissimo sorpasso di “Pecco” Bagnaia su Ducati alla curva 13 che supera la KTM di Bred Binder e si mette in testa del MotoGp di Jerez in Spagna. Binder tenta fino all'ultimo di rendere il favore al ducatista ma non ci riesce. Sul terzo gradino del podio la seconda KTM di Jack Miller. La gara non è stata determinata dal consumo delle gomme come ci si aspettava. Come successo ieri all'inizio della Sprint Race, anche il Gran Premio di Jerez viene subito interrotto da una bandiera rossa. Il motivo è un incidente che ha coinvolto Fabio Quartararo e Miguel Oliveira, con la Yamaha del francese che scivolando ha travolto l'Aprilia del portoghese.

Momenti di apprensione per i due piloti rimasti entrambi a terra, ma senza mai perdere conoscenza: la peggio l'ha avuta Oliveira, trasportato in ambulanza al centro medico. La gara ripartirà da capo, con Quartararo che seppur zoppicante sembrerebbe in grado di tornare in pista con la seconda moto. Quarto lo spagnolo Jorge Martin su Ducati (+1"942) quindi più distante Aleix Espargarò (+4"760) con l'Aprilia. Sesto Luca Marini (Ducati), settimo Dani Pedrosa (Ktm), ottavo Alex Marquez (Ducati), nono Takaaki Nagakami (Honda), decimo Fabio Quartararo con la sua Yamaha; scivolata nel finale per Marco Bezzecchi.