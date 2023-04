Josep Borrell ha indicato Luigi Di Maio come inviato dell'Unione europea per il Golfo Persico

L'Alto rappresentante dell'Ue, Josep Borrell, in una lettera inviata ai Ventisette stati membri ha indicato Luigi Di Maio come inviato dell'Unione europea per il Golfo: "Dopo un'attenta valutazione, considero Luigi Di Maio il candidato più adatto" scrive Borrell, “in quanto ex ministro degli Esteri italiano, Luigi Di Maio ha il necessario profilo politico a livello internazionale per questo ruolo”. In particolare, “gli ampi contatti con i paesi del Golfo gli permetteranno di impegnarsi con gli attori rilevanti al livello appropriato. Dobbiamo mantenere lo slancio del nostro impegno rafforzato con il Golfo. Per questo conto sul sostegno a Di Maio per attutare la nostra partnership strategica con i partner del Golfo".

La missiva dà inizio alla fase di selezione, successiva a quella meramente tecnica, che ha visto l'ex ministro degli Esteri superare i candidati concorrenti. A quanto si apprende da fonti vicine al dossier, la ratifica della nomina di Di Maio non è prevista domani in occasione del Consiglio Affari Esteri a Lussemburgo e, in ogni caso, non si avrà in tempi brevissimi. La ratifica andrà vidimata dai 27 Stati membri.

La nomina trova l'opposizione della Lega: "Gli Italiani hanno votato: hanno scelto e continuano a scegliere il centrodestra, non sinistra o grillini. Quella di Bruxelles è una indicazione vergognosa, un insulto all'Italia ed a migliaia di diplomatici in gamba”, riferiscono fonti del Carroccio.