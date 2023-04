La morte di Julia Ituma, la squadra smentisce il messaggio d'addio. La salma è tornata in Italia

E' rientrata in Italia questa mattina la salma di Julia Ituma, la giovanissima pallavolista trovata morta all'alba di giovedì scorso a Istanbul dopo una caduta dal sesto piano dell'albergo dove alloggiava con la sua squadra, la Igor Volley Novara. Ieri si è svolta l'autopsia gestita dalle autorità turche , poi questa mattina presto il feretro è partito dall'aeroporto Ataturk con un volo della Turkish Airlines atterrato a Malpensa alle 9.50. Il corpo è stato trasferito in una camera mortuaria a Milano.

I funerali sono previsti per martedì mattina nel capoluogo lombardo, nella chiesa di San Filippo Neri nel quartiere della Bovisasca.

Il parroco, don Ivan Bellini, ha spiegato che tutte le informazioni saranno messe online sul sito della chiesa. "La scelta di celebrare i funerali qui - ha spiegato -, anche se non è qui che abita la famiglia, è stata fatta per gli anni trascorsi da Julia nel contesto della parrocchia in cui la polisportiva è inserita". I funerali non saranno in forma privata "ma chiederemo di evitare riprese e foto durante la celebrazione - ha aggiunto don Ivan - per mantenere un clima sobrio e rispettoso", Don Bellini non ha conosciuto personalmente Julia, dato che è arrivato da tre anni in parrocchia "ma - ha sottolineato - ho sentito parlare della bella esperienza di integrazione di questa famiglia".

Nessun messaggio di addio scritto da Julia nella chat della squadra

Dalle compagne di gioco della Igor Novara arriva la smentita dalle pagine del sito ufficiale a quanto pubblicato dal quotidiano turco Hürriyet che parlava di un ultimo saluto lasciato dalla pallavolista alle sue colleghe sul gruppo Whatsapp poco prima di morire.

La squadra ha inoltre chiarito che sono "assolutamente false anche le indiscrezioni secondo cui persone terze, preoccupate per le condizioni di Julia, avrebbero contattato prima della tragedia alcune compagne di squadra affinché le stessero vicino".

Anzi, scrivono le colleghe “avremmo tanto voluto che Julia condividesse con noi il suo dolore, perché nella vita come nello sport qualsiasi ostacolo diventa più facile da superare se lo si affronta assieme, come una squadra. È scontato quanto vero dire oggi che siamo distrutte e che non c'è minuto in cui ognuna di noi non si chieda il perché di quanto accaduto o non ripensi a come le cose sarebbero potute andare diversamente, se solo si fosse confidata con noi".

I dati e messaggi cancellati dalla polizia turca

Attorno alle telefonate e ai messaggi di Julia ci sono poche certezze perché lo smartphone sarebbe stato preso in custudia e “ripulito” dalla polizia turca e successivamente consegnato al personale del consolato italiano a Istanbul. Diversi giornali riportano stamane le parole della mamma: "Io l'ho visto, ma era completamente vuoto", spiega lei. "L'ho acceso, ma dentro non c'era più niente. Cancellati gli sms, la rubrica, e i messaggi WhatsApp. Anzi, sparita anche la app di WhatsApp". Il perché non se lo spiega, "gli inquirenti hanno sicuramente copiato il contenuto per capire con chi ha parlato e chattato prima di morire. Ma voglio saperlo anche io, ne ho il diritto. Invece mi ritrovo un telefono vuoto". Tutto lascia pensare che i dati siano stati trasferiti per essere verificati e ci si augura che la famiglia di Julia potrà presto venire a conoscenza di tutto il materiale.

Il dolore e le domande aperte sullo stato emotivo

Suor Giovanna Saporiti, presidente del club, ricorda a sua volta: "Quando quasi quarant'anni fa ho fondato Agil Volley, l'ho fatto per offrire una opportunità alle ragazze in difficoltà, affinché attraverso i valori positivi dello sport potessero trovare o recuperare serenità e stabilità. Oggi ci sentiamo tutti impotenti e sconfitti, per non essere riusciti a intercettare il disagio di Julia e per non avere avuto la possibilità di intervenire in tempo".

La partita dei quarti di finale di playoff di volley femminile tra Novara e Chieri prevista per mercoledì 19 aprile è stata rinviata mentre, per le partite del weekend, oltre al minuto di silenzio previsto dalla Fipav, le giocatrici scenderanno in campo con il lutto al braccio.

Parole di dolore anche dal patron Fabio Leonardi: “La tragica fine di Julia ci ha lasciati attoniti, affranti e distrutti. Non conosciamo, perché non ci ha mai dato minimamente modo di sospettarne l’esistenza, e probabilmente non conosceremo mai il disagio e il dolore che Julia si portava dentro, pesante fino al punto di diventare insostenibile. Sappiamo bene però cosa ci lascia questa tragedia ed è il senso di impotenza. Sono fortemente scosso e da padre, provo un dolore profondo. Oggi – continua - mi sento di ribadire fortemente questo messaggio: essere fragili o incontrare difficoltà nella vita è normale, ma bisogna sempre avere speranza e trovare il modo di superare le avversità anche con l’aiuto di altre persone”.