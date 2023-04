Juventus, la procura della Figc chiude le indagini sulla cosiddetta 'manovra stipendi': "Slealtà"

La Procura della Figc ha chiuso le indagini relative alla cosiddetta 'manovra stipendi' della Juventus, mandando la relativa notifica al club bianconero. E' quanto si apprende da fonti legali. Nel filone d'indagine rientrano anche le partnership della Juve con altre societa' e i rapporti con alcuni agenti sportivi. Tra le accuse contestate alla societa' ci sarebbe anche quella relativa alla mancata osservazione dei 'principi della lealta', della correttezza e della probita' in ogni rapporto comunque riferibile all'attivita' sportiva' (come recita l'articolo 4, primo comma, del Codice di Giustizia Sportiva).Si tratta di un altro filone di indagine rispetto a quello legato al caso delle plusvalenze dei calciatori che e' costato alla Juventus - sempre sul fronte della giustizia sportiva - una penalizzazione di 15 punti in classifica nel campionato di Serie A (decisione per la quale ora si attende la seduta del Collegio di garanzia del Coni per il prossimo 19 aprile, quando si discutera' del ricorso del club bianconero).