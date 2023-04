Suona al campanello della casa sbagliata, il proprietario gli spara in faccia

L'uomo che ha sparato si chiama Andrew Lester, ha 85 anni, è bianco . Quella sera la polizia lo ferma, lo porta in caserma attorno a mezzanotte, lo rilascia poco più di un'ora dopo, esattamente all'1:24. Quattro giorni dopo i fatti, Lester è incriminato per aggressione a mano armata.

Ralph Yarl ha 16 anni e suona benissimo il clarinetto. Ralph Yarl è un ragazzo afroamericano e vive a Kansas City, in Missouri. Ralph Yarl è vivo per miracolo. Giovedì scorso, i genitori di Ralph gli chiedono di andare a prendere i fratellini, due gemelli. L'indirizzo è 115th Terrace. Ralph prende la macchina, parte. Ma sbaglia indirizzo : va alla 115th Street, in un altro quartiere della città. Parcheggia nel vialetto, cammina fino al portoncino, suona il campanello. Un uomo apre, lo guarda in volto - e gli spara due volte, alla testa e al braccio. Ralph è ferito, fugge, cerca aiuto, suona a tre diverse abitazioni di quella tranquilla strada residenziale fatta di villette tutte uguali, alberi e giardinetti curati, ma nessuno risponde, solo al quarto tentativo qualcuno apre: però, per prima cosa, gli intima di sdraiarsi a terra con le mani in alto. Solo dopo chiama la polizia.

Nel frattempo è successo di tutto.

La zia di Ralph ha avviato una raccolta fondi per pagare le spese mediche e ha raccolto in tre giorni un milione e 400mila dollari.

La casa di Lester, l'uomo che ha sparato, è stata bersagliata da uova e vernice, qualcuno ha dipinto un grande cuore nero con al centro il numero “16”, l'età di Ralph, manifestanti hanno urlato “Black lives matter”, “le vite dei neri contano”, lo slogan della protesta di questi ultimi anni contro le brutalità di matrice razziale.



La polemica ha raggiunto dimensioni nazionali: è un coro di rabbia per ciò che appare come l'ennesimo episodio di violenza razzista. Anche se su questo punto gli inquirenti restano cauti: Zachary Thompson, procuratore della Contea, dice che nel caso sembra esserci “una componente razziale” - ma i documenti ufficiali non ne fanno cenno.



Ben Crump, legale della famiglia, fa notare che “Se le parti fossero invertite, se cioè un cittadino nero avesse sparato a un sedicenne bianco che gli suonava il campanello, sappiamo tutti che non avrebbe dormito nel suo letto quella notte, sarebbe stato arrestato subito”.

Parla anche la vicepresidente americana Kamala Harris: “Bisogna essere chiari, nessun ragazzo deve vivere con la paura di essere ucciso se suona il campanello sbagliato”, scrive su Twitter.

Qualcuno fa anche notare che il Missouri è uno dei 30 Stati americani dove vige il regime noto come “Stand by your ground”, in pratica una legittima difesa rafforzata che consente di usare anche la forza letale in presenza di un pericolo anche solo presunto, anche quando ci si potrebbe difendere senza uccidere nessuno.

Di conseguenza, Lester potrebbe cavarsela facilmente.