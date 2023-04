Kiev: "In Ucraina non Putin ma un sosia". Cremlino: "Dichiarazione molto strana"

Il segretario del Consiglio di sicurezza ucraino Oleksiy Danilov ha affermato sulla televisione nazionale che sarebbe stato un sosia a visitare, martedì, i territori occupati delle regioni di Kherson e Luhansk: "Non c'era nessun Putin. È un fatto ben noto. Per parlare con il vero Putin bisogna passare almeno 10-14 giorni in quarantena", ha spiegato Danilov, secondo cui Putin è "un uomo spaventato" che non fa "visite improvvisate". Ha anche fatto notare la vicinanza fisica del presunto Putin ai soldati e ad altre persone, che contrasta con l'abitudine di fare sedere a grande distanza gli interlocutori che incontra al Cremlino.

Interpellato dai giornalisti, il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha definito questa dichiarazione di Danilov “molto strana”, riporta l'agenzia di stato russa Tass.