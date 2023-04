Kvaratskhelia, l'esterno del Napoli si scusa. Post social dopo Napoli-Milan. Il commento di Leao

Emozionante post del numero 77 del Napoli dedicato al popolo azzurro, l'esterno ripensa al rigore fallito con la parata di Maignan. Khvicha Kvaratskhelia oggi sul suo profilo Istagram, posta una foto con commento il giorno dopo l'eliminazione dai quarti di Champions League: "Dura per me vedere i vostri occhi pieni di lacrime, capendo che non sono riuscito a portarvi gioia". Chiaro il riferimento all'umore dei tifosi dopo la sonfitta. Kvara ha tirato il rigore per gli azzurri parato da Maignan, nella foto su istagram il georgiano inginocchiato in campo. "Darò il mio meglio, per imparare ancora dall'esperienza di ieri. Mi dispiace molto e sono assolutamente grato per il vostro sostegno che ho sentito in ogni secondo del match! Vi amo e vi prometto che torneremo in campo ancora più forti! Ci sono molte partite ancora da giocare e il sogno continua...".