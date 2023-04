L' A.I. realizza un brano fake e panico: Drake e di The Weeknd sembrano rappare su Selena Gomez

Il brano replica le voci degli artisti canadesi e presenta un ritratto ironico di Selena Gomez , ex di The Weekend, senza però diffamarla. " Affascinante e terrificante allo stesso tempo " è il breve messaggio dell'utente di Internet Nexus Achiles che riassume la reazione di molti a questa creazione musicale artificiale.

Perché? Perché sebbene sembrasse cantato dai cantanti e produttori canadesi Drake e The Weeknd, in realtà era stato creato con l’intelligenza artificiale e secondo la casa discografica Universal , che pubblica i dischi di entrambi gli artisti con l’etichetta Republic Records, si tratterebbe di una violazione del copyright.

Il rap “Heart On My Sleeve”, non appena pubblicato sui social media, è diventato virale ma poi rimosso da tutte le principali piattaforme musicali , tra cui Apple Music e Spotify.

Non è la prima volta che una canzone viene prodotta in A.I. da artisti famosi, ma ciò che è nuovo è la qualità delle voci artificiali che copiano gli artisti canadesi più popolari del momento.

"Questo è il primo esempio di musica generata dall'intelligenza artificiale che mi ha davvero sbalordito... Presto si potrà produrre, su richiesta con l'intelligenza artificiale, musica illimitata degli artisti preferiti", osserva McKay Wrigley, sviluppatore di software.

Il brano di Ghostwriter977 è fatto ad arte: la voce di Drake rappa su Selena Gomez e menziona Justin Bieber, mentre poi il finto Weeknd protesta, dicendo che l'attrice e cantante lo avrebbe tradito prima della fine della loro relazione. Il testo sembra studiato con cura per evitare una querela per diffamazione e, al stesso tempo, la canzone sulle prime non sembrerebbe violare i diritti di proprietà canadesi, in quanto si presenta come composizione completamente originale.

Ma una risposta molto ferma c'è stata comunque: la casa Universal Music si è immediatamente attivata per rimuovere il brano dalle piattaforme ed è nata una campagna in difesa e sostegno della creatività umana. La Human Artistry Campaign è sostenuta dalle principali associazioni di settore.

In un comunicato inviato alla rivista Billboard, la casa discografica ha subito contestato la diffusione del brano, sostenendo che le piattaforme musicali abbiano “la responsabilità legale ed etica fondamentale di impedire che i loro servizi vengano usati per danneggiare gli artisti”. Secondo la Universal infatti, “addestrare l’intelligenza artificiale per usare la musica dei suoi artisti è una violazione della legge sul copyright” e pone anche una questione più ampia: stare “dalla parte degli artisti, del pubblico e della creatività umana”, o “da quella dei deepfake, delle truffe e quindi negare agli artisti il loro dovuto compenso”.

Al momento né Drake né The Weeknd hanno commentato pubblicamente questa vicenda, ma Drake ha fatto intendere di essere contrario all’idea che la sua voce possa essere clonata. In una story su Instagram, commentava negativamente il fatto che in una cover di “Munch”, della rapper statunitense Ice Spice, ci fosse anche la sua voce prodotta proprio con l’intelligenza artificiale.