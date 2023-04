Al via la campagna Adoc contro il caro prezzi che impoverisce le famiglie. Cala il potere d'acquisto

Combattere il caro prezzi che sta riducendo sul lastrico le famiglie, costringendole a condurre uno stile di vita sottotono, a cambiare abitudini e a fare i conti con un’inflazione che continua a rosicchiare stipendi, pensioni e risparmi. E' questo l'obiettivo della campagna nazionale di informazione Adoc (Associazione per la Difesa e l'Orientamento dei Consumatori) “Ok, il prezzo è giusto? No alle speculazioni, giù i prezzi, carrelli pieni con prodotti di qualità”, partita oggi dalla presentazione a Roma per estendersi poi su tutto il territorio nazionale, dalle grandi città ai piccoli borghi, con iniziative mirate per sensibilizzare i consumatori a non subire la speculazione sui prezzi e a non piegarsi a prodotti scadenti che possono nuocere alla salute. La campagna avrà come testimonial d'eccezione Marisa Laurito.

In Italia oltre 2 milioni di famiglie in povertà In Italia, oltre 2 milioni di famiglie sono in povertà assoluta, bassi stipendi e magre pensioni vengono erosi da un’inflazione molto alta. La mancanza di adeguamenti salariali, inoltre, limita ancor di più il potere d’acquisto allargando la forbice della disuguaglianza tra le persone. “Ci troviamo di fronte a una situazione grave e allarmante che deve trovare risposte immediate e concrete. Il prezzo dei prodotti di largo consumo cresce esponenzialmente – ha spiegato Anna Rea, Presidente Adoc (Associazione per la difesa e l'orientamento dei consumatori) - Le persone ormai faticano a fare la spesa e a comprare prodotti per la propria sopravvivenza. Servono provvedimenti immediati per fermare la speculazione che arriva sulle nostre tavole. Dall’origine all’ingrosso, fino al dettaglio, bisogna intervenire sulla catena del valore dei prezzi”. Secondo la presidente Adoc, "serve un'alleanza comune tra tutte le associazioni dei consumatori, delle aziende agricole e dell'agroalimentare contro le speculazioni. Si deve chiedere alle istituzioni, a partire dal governo, di intervenire subito sulla grande distribuzione organizzata che, nei fatti, determina il prezzo dei prodotti, confezionati e freschi, rafforzando e potenziando il ruolo di Mister prezzi che, insieme alla commissione ‘Alert prezzi’, definita con l'ultimo decreto trasparenza, possano avviare azioni concrete, al centro come in periferia. Infine -sottolinea ancora Rea- in questa stagione di emergenza riteniamo necessario eliminare l'iva dai prodotti alimentari di largo consumo".

Famiglie: persa una mensilità all'anno a causa dell'inflazione Dopo anni di inflazione bassa o negativa, nel corso del 2022 e nei primi mesi del 2023 - sulla scorta degli effetti del conflitto russo-ucraino - l'inflazione in italia ha superato l'8%, di fatto "erodendo di una mensilità la capacità di consumo delle famiglie". E' quanto emerge dal rapporto Eures-Adoc 'il prezzo e' giusto? tra fattori congiunturali, politiche e dinamiche di filiera', presentato oggi a Roma. Nel 2022, secondo l'indagine, il differenziale inflazionistico tra le famiglie con livelli di spesa più esigui e quelle più agiate raggiunge i 4,9 punti percentuali, a fronte di 0,8 punti nel 2021. La forte crescita dei prezzi, si legge, ha spinto al rialzo i valori della spesa per consumi delle famiglie, che hanno raggiunto nel 2022 i 1.116 miliardi (90 miliardi in più rispetto ai 1.028 del 2021), accompagnati tuttavia da una forte flessione del potere d'acquisto (-3,7% nel quarto trimestre 2022 su base tendenziale). Tra gennaio 2022 e gennaio 2023, la tendenza vede crescere i valori della spesa del 6,2% mentre i corrispondenti volumi registrano una flessione di 2,4 punti percentuali. Ciò vale in particolare per i beni alimentari, più colpiti dalla fiammata inflazionistica, per i quali la divaricazione tra volumi (-4,4%) e valori (+7,5%) subisce una più forte accelerazione.

Gli effetti dell’inflazione sui consumi alimentari e le ricadute sulle fasce più deboli L'inflazione ha determinato cambiamenti nei comportamenti di consumo della popolazione: "Nel 2022 la quota di mercato dei discount ha infatti raggiunto il 22% (a fronte del 18% del 2019) e i Marchio Del Distributore (MDD) hanno raggiunto vendite pari a 12,8 miliardi, in crescita del 9,4% sul 2021", ci dice ancora il rapporto Eures-Adoc 'il prezzo è giusto? Tra fattori congiunturali, politiche e dinamiche di filiera'. La notevole crescita dell'inflazione, più marcata per i prodotti alimentari, ha avuto maggiori ricadute per i segmenti più fragili del corpo sociale. ad esempio, "il 74,9% degli anziani - stando ai risultati di un'indagine condotta nel 2023 dalla Uilp - ha dovuto operare "tagli" alla spesa per i prodotti alimentari, per la casa e per farmaci e visite mediche; l'88,3% ha dovuto fare diverse rinunce per l'elevato costo della vita: oltre l'80% ha rinunciato a cene fuori e viaggi; il 69% ad andare a cinema/teatro; il 57,2% al caffè al bar; il 53,5% ai propri hobby/sport e il 48,8% alla propria cura personale". Sul calo dei consumi le parole del segretario generale della Uil Pierpaolo Bombardieri ai microfoni di Rainews 24.