La Chat che aiuta i russi che vogliono disertare: "boom di chiamate". Kiev, 3mila in un mese

Di fronte a una possibile controffensiva ucraina per riconquistare i territori occupati dai russi, le truppe del presidente Vladimir Putin che vogliono disertare avrebbero raggiunto un numero record a marzo. A sostenerlo è l' intelligence ucraina sulla base delle ultime cifre del progetto statale " Voglio vivere" , una hot line lanciata nel settembre 2022 per permettere ai russi di arrendersi volontariamente all'esercito di Kiev.

Kiev. "Soldati di Mosca catturati direttamente sul campo di battaglia"

Secondo il portavoce del programma, Vitaly Matvienko, il mese scorso sono state registrate più di 3.000 chiamate al programma, il doppio rispetto alle precedenti cifre mensili. Inoltre, l'intelligence militare afferma che i soldati di Mosca vengono anche catturati direttamente sul campo di battaglia. Secondo Kiev, l'aumento dei contatti per la resa potrebbe essere collegato alla controffensiva ucraina attesa prima dell'estate. "L'operazione non è ancora iniziata, ma sta già dando i suoi frutti", ha evidenziato il ministero della Difesa di Kiev, ricordando che ai soldati arresi saranno garantite condizioni di prigionia in conformità con le Convenzioni di Ginevra.