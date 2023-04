Cresce la tensione su Taiwan. La Cina agli Usa: "Grossolane interferenze"

La Cina chiede agli Stati Uniti di fermare "le grossolane interferenze" in quelli che sono considerati "affari interni" di Pechino, avvertendo che l'Esercito popolare di liberazione, che "mantiene sempre un alto livello di allerta, difenderà in modo risoluto la sovranità nazionale e l'integrità territoriale, mantenendo con determinazione la pace e la stabilità nello Stretto di Taiwan".

Questa la posizione del ministero della Difesa, tra le varie di livello istituzionale diffuse da Pechino sulla vicenda, in risposta all'incontro tenuto in California tra la presidente di Taiwan Tsai Ing-wen e lo speaker della Camera Usa Kevin McCarthy. Incontro criticato con forza da Pechino