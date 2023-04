La Cina non considera più le isole Curili “territorio occupato dalla Russia”

Il presidente cinese Xi Jinping non ha sostenuto le rivendicazioni del Giappone sulle Isole Curili durante i negoziati con il presidente russo Vladimir Putin a Mosca. Lo riporta l'agenzia giapponese Kyodo News, citando una fonte in Cina.

Durante i colloqui a Mosca lo scorso marzo, Xi Jinping ha detto a Putin che la Cina "non prende posizione" nella disputa territoriale russo-nipponica. Pertanto, afferma la fonte citata dall’agenzia giornalistica nipponica, la Cina ha assunto una posizione neutrale, super partes, in merito alla questione.

Negli ultimi decenni, la posizione ufficiale della Cina era di considerare le quattro isole contese come appartenenti al Giappone. Nel 1964, il leader del Partito comunista cinese Mao Zedong annunciò che la Cina sosteneva le rivendicazioni territoriali del Giappone e credeva che la Russia avrebbe dovuto restituire le Isole Curili. Il governo cinese ha mantenuto questa posizione nei nei decenni che seguirono, sebbene non sia mai stata ribadita pubblicamente negli ultimi anni. Le mappe stampate in Cina mostrano le isole contese come "occupate dai russi", osserva Kyodo.

Gli interlocutori dell'agenzia hanno aggiunto che la decisione della Cina di cambiare posizione sulle Isole Curili potrebbe complicare la risoluzione della controversia, dal momento che è "improbabile che la Russia ora ceda su questo tema", forte del sostegno cinese.

L'URSS ha annesso le Isole Curili dopo la seconda guerra mondiale. Nel 1956, l'Unione Sovietica firmò una dichiarazione di pace con il Giappone, promettendo di restituire le isole di Shikotan e Habomai al momento della conclusione di un trattato di pace. Successivamente, le autorità giapponesi iniziarono a chiedere la restituzione di tutt’e quattro le isole e il trattato di pace non fu mai firmato.

Poco dopo l'invasione russa su vasta scala dell'Ucraina, nel marzo 2022, le autorità russe hanno interrotto i negoziati su un trattato di pace con il Giappone, che si è unito alle sanzioni occidentali. Un mese dopo, ad aprile, il ministero degli Esteri giapponese per la prima volta dal 2003 ha definito le Isole Curili territorio "occupato illegalmente".