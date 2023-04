La Corea del Nord è pronta a lanciare il suo primo satellite spia

La Corea del Nord ha completato ad aprile la costruzione del suo primo satellite di ricognizione militare e ha dato il via libera al suo lancio: lo ha annunciato lo stesso leader, Kim Jong-un, come riportano i media statali.

La notizia giunge circa una settimana dopo il lancio da parte di Pyongyang di un nuovo missile balistico intercontinentale a combustibile solido, che ha segnato un importante passo avanti nei programmi militari del Paese.

Kim ha dato istruzioni per "assicurarsi che il satellite di ricognizione militare n. 1, completato ad aprile, venga lanciato alla data prevista", ha riferito l'agenzia ufficiale Korean Central News Agency.

Durante una visita all'Amministrazione nazionale per lo sviluppo aerospaziale della Corea del Nord, Kim ha anche invitato ieri il personale a "stabilire con fermezza la capacità di raccolta di informazioni via satellite, dispiegando diversi satelliti di ricognizione su orbite diverse in successione".

Lo sviluppo di un satellite di ricognizione militare è stato uno dei progetti chiave di difesa delineati dal leader nordcoreano nel 2021. La Corea del Nord ha già inviato satelliti nello spazio, ma gli esperti si chiedono se disponga di telecamere sofisticate in grado di effettuare attività di ricognizione militare.