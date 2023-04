La furia dei tornado nel Midwest degli Stati Uniti: 26 vittime

Tra le zone più colpite lo stato dell' Arkansas . Il sindaco di Little Rock ha affermato che più di 2.100 case e attività commerciali sono state danneggiate in città, ma l'entità completa del danno è ancora in fase di valutazione.

Devastazione anche nel Mississippi dove il presidente americano si era recato con la First Lady Jill Biden per incontrare i sopravvissuti del tornado che la settimana scorsa ha ucciso 26persone. Biden ha assicurato che farà tutto quello che è in suo potere per aiutare le vittime. "Ricostruiremo tutto e lo ricostruiremo meglio", ha garantito, sbloccando per lo Stato fondi federali. Ma il presidente non ha fatto in tempo a partire che una nuova allerta tornado era già scattata nell'area minacciando circa 28 milioni di persone in sette Stati.