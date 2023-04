La Germania dice addio al nucleare: chiuse le ultime tre centrali atomiche

La Germania ha spento le ultime tre centrali nucleari che erano rimaste ancora in funzione sul suo territorio.

Con la disconnessione dalla rete elettrica avvenuta, come da programma, durante la notte tra sabato e domenica, le centrali Isar 2 (sud-est), Neckarwestheim(sud-ovest) ed Emsland (nord-ovest) hanno cessato così il loro lavoro.

I reattori erano gli ultimi rimasti ancora in funzione dopo l’inizio dell’abbandono dell’energia atomica voluta da Angela Merkel, maturata dopo il disastro di Fuskushima del 2011.

“È la fine di un’era”, queste le parole usate dalla società energetica Rwe per commentare l’evento.

Una tappa storica che è stata posticipata a causa del conflitto russo ucraino e la crisi energetica che ne è conseguita: il cancelliere tedesco Olaf Scholz lo scorso anno aveva deciso infatti, nonostante molte polemiche interne, di mantenere ancora accese le centrali per altri quattro mesi dopo il dicembre 2022.

Lo sguardo al futuro della Germania è quello di un Paese in grado di coprire, entro il 2030, l’80% del fabbisogno di elettricità tramite le energie rinnovabili: un obiettivo che sarà centrato ancora meglio con la chiusura delle centrali elettriche a carbone, prevista negli otto anni successivi.

C’è, però, un ma. Perché quella che era stata salutata come una scelta condivisa, adesso non incontra più lo stesso consenso di pochi anni fa: in un recente sondaggio per il canale televisivo pubblico ARD, il 59% degli intervistati giudica infatti una cattiva idea privarsi del nucleare data l’attuale situazione geopolitica.

Il dissenso arriva anche dai partner nella coalizione di governo di Olaf Scholz e ambientalisti: Bijan Djir-Sarai, segretario generale del partito liberale FDP, ha definito lo spegnimento delle centrali nucleari un “errore strategico, in un ambiente geopolitico ancora teso".