La grande musica protagonista a Lecce con ‘Classiche Forme’

Il Salento accoglie la musica da camera. Si rinnova anche quest’estate l’appuntamento di Classiche Forme, il festival internazionale che richiama a Lecce e non solo i grandi nomi della cameristica. Ideata e diretta da Beatrice Rana, la rassegna si propone di coniugare la musica con la tradizione di una terra ricchissima di storia e arte. I concerti si tengono, infatti, sia in autentici gioielli architettonici sia in scenari insoliti come le masserie salentine.

Tredici gli appuntamenti dell’edizione 2023, per una settimana di grande musica nei luoghi più preziosi di Lecce, per la prima volta goduta anche dall’alto, grazie ai concerti notturni nei giardini pensili dell’Accademia di Belle Arti, delle Mura Urbiche, la fortificazione voluta dall’imperatore Carlo V, e di Palazzo Maresgallo, dimora storica e gioiello architettonico cinquecentesco nel cuore della città. Gli eventi saranno estesi anche ad altri tre comuni del Salento, tra cui la bellissima Basilica di Santa Caterina d’Alessandria a Galatina, trecentesco capolavoro gotico, o lo storico borgo di Casarano, crocevia di culture sin dall’epoca bizantina, nel suo moderno Teatro Fondazione Filograna, dove risuonerà in prima esecuzione la nuova commissione di Classiche Forme al compositore pugliese Domenico Turi per i 100 anni di Elata, storica azienda calzaturiera salentina.

Beatrice Rana ha fondato il festival quando aveva solo 23 anni. Oggi, acclamata star mondiale del pianoforte, non ha voluto che Classiche Forme perdesse il carattere familiare del fare musica insieme tra amici per un pubblico appassionato di arte e bellezza.

Racconta Beatrice Rana: “Ogni anno il festival punta sempre più in alto perché mi piace davvero l’idea che lo spirito internazionale, cosmopolita e libero del nuovo pubblico salentino abbia in Classiche Forme una vera finestra su ciò che di meglio offre il panorama mondiale nelle sue capitali più attive e curiose, sempre alla ricerca del nuovo, qui presenti in una declinazione inedita a partire dai luoghi di sapore antico, di cultura anche popolare e contadina, ma soprattutto resi ancora più vitali e freschi dall’immersione nella natura della mia terra”.

Ghiotta anteprima il 15 luglio con un “Concerto per la città” al Parco di Belloluogo, dove i Virtuosi di Sansevero proporranno le otto stagioni, ovvero le “Quattro stagioni” di Vivaldi e “Las quatro Estaciones porteñas” di Astor Piazzolla.

Gran chiusura il 23 luglio con il concerto cameristico in tre atti pensato da Beatrice Rana sulla scorta degli spettacoli d’opera, spesso con più intervalli. Una “maratona” al Chiostro del Rettorato con le Danze Sinfoniche per due pianoforti di Rachmaninoff, un secondo tempo con Schubert, Liszt e Vocalise sempre di Rachmaninof e il gran finale con il Carnevale degli Animali di Saint-Saëns.

Rai Radio 3 si conferma media partner anche di questa settima edizione di Classiche Forme e trasmetterà le serate 2023 in un’apposita rubrica dedicata ai Festival Italiani più rappresentativi.