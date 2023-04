Gerusalemme, polizia israeliana irrompe nella moschea di Al Aqsa: scontri, feriti e oltre 350 fermi

Torna a inasprirsi pericolosamente la tensione fra israeliani e palestinesi: ancora una volta per la violazione della Spianata delle Moschee, terzo luogo più sacro ai musulmani, nella Città Vecchia di Gerusalemme, da parte di agenti israeliani.

Tutto è iniziato quando la polizia israeliana ha fatto irruzione nella moschea di Al-Aqsa e ha aggredito i fedeli musulmani, come riferiscono media palestinesi. Ne sono nati scontri tra militari e fedeli, alcuni dei quali sono rimasti feriti. La polizia israeliana parla invece di “allontanamento di alcuni agitatori” che avrebbero introdotto “bastoni, pietre e fuochi d'artificio”. Fermati più di 350 palestinesi.

Immediata la risposta del movimento islamista palestinese Hamas che ha denunciato l'azione come "un crimine senza precedenti", invitando i palestinesi in Cisgiordania "ad andare in massa alla moschea di Al-Aqsa per difenderla". Il portavoce del presidente palestinese Mahmoud Abbas ha avvertito Israele che questa mossa "supera tutte le linee rosse e porterà a una grande esplosione".

Alla notizia, una salva di razzi si è alzata dalla Striscia di Gaza in direzione del territorio israeliano, facendo scattare l'allarme aereo nelle località di confine. L'esercito israeliano ha affermato che cinque razzi sono stati intercettati e quattro sono atterrati in aree aperte. Non sono state segnalate vittime. Il comune di Sderot ha detto che uno dei razzi ha colpito una fabbrica nella zona industriale, provocando danni. Lo riporta The Times of Israel.

Si attende ora la probabile rappresaglia di Tel Aviv.

La tensione è già alta da mesi a Gerusalemme est e in Cisgiordania e i timori di ulteriori violenze sono alimentati dalla convergenza della Pasqua ebraica e del Ramadan, il mese sacro del digiuno musulmano.