La principale banca cipriota sta chiudendo i conti dei clienti russi

La più grande banca di Cipro - Bank Of Cyprus - ha iniziato a inviare notifiche ai clienti - cittadini russi che i loro conti saranno chiusi.

Nelle lettere ai clienti, la banca informa che i loro conti saranno chiusi entro due mesi dalla data di ricezione della notifica, in quanto i dati dell'utente non sono conformi alle regole della procedura "conosci il tuo cliente".

Come spiegato da Main Partner Trust, agenzia cipriota di assistenza bancaria e finanziaria ai clienti, uno dei motivi di tali azioni della banca nei confronti dei clienti russi potrebbe essere lo status di residente fiscale in Russia. Inoltre, il motivo della chiusura di un conto potrebbero essere entrate derivanti da un'attività sanzionata in Russia (ad esempio, dividendi o stipendi per dipendenti di società sanzionate che lavorano a distanza), nonché un permesso di soggiorno "atipico" (visto d’ingresso di "visitatore") o soggiorno a Cipro con un visto di "espatriato digitale".

Sono sorti problemi con la chiusura dei conti non solo per i clienti di Bank Of Cyprus, ma anche per i clienti delle banche greche Hellenic Bank e Alpha Bank.

Main Trust Partner associa la decisione di chiudere i conti dei russi al timore di sanzioni britanniche e americane. Esse vietano la fornitura di servizi di consulenza, marketing, IT, legali e ingegneristici a società e privati originari ​​dalla Russia. Le restrizioni della banca cipriota derivano dal recente allargamento delle sanzioni statunitensi a chi favorisce l’elusione delle sanzioni precedenti. Bank Of Cyprus spende risorse significative per rispettare tutte le restrizioni. In una situazione del genere, è più facile per la banca chiudere i conti dei russi piuttosto che ricevere una multa o altri problemi.

Bank Of Cyprus è considerata la più grande di Cipro. Secondo i dati dello scorso anno, i russi (escluse le società cipriote di proprietà di cittadini russi) detenevano più di settecentomila euro in depositi bancari. É il sei percento in più rispetto all'anno precedente. Si stima che circa il 15% di tutti i russi che vivono a Cipro possano avere conti in Bank Of Cyprus.