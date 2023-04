La rivelazione del New York Times: "La talpa dei leak ha postato dal febbraio del 2022"

Il quotidiano “ha appreso della chat room più grande da un utente Discord. A differenza di Thug Shaker Central, la seconda chat room era elencata pubblicamente su un canale YouTube ed era facilmente accessibile in pochi secondi”. E “ una catena di prove digitali raccolte dal Times lega i post contenenti le informazioni sensibili all'aviatore Teixeira . I post sono stati pubblicati con un nome utente che The Times ha precedentemente collegato a Airman Teixeira. La persona che ha fatto trapelare le informazioni ha detto di aver lavorato presso un'unità di intelligence dell'aeronautica americana”.

Le informazioni appena scoperte “includevano dettagli sulle vittime russe e ucraine, attività delle agenzie di spionaggio di Mosca e aggiornamenti sugli aiuti forniti all'Ucraina . L'utente ha affermato di pubblicare informazioni dalla National Security Agency, dalla Central Intelligence Agency e da altre agenzie di intelligence”. Aspetti che secondo il Times sollevano “interrogativi sul motivo per cui le autorità non hanno scoperto le fughe di notizie prima, soprattutto perché centinaia di persone in più avrebbero potuto vedere i post”.

La rivelazione è scottante. E confermerebbe le accuse sulla talpa dei leak del Pentagono. Il giovane della Air Nationale Guard, Jack Teixeira incriminato nelle settimane scorse con l'accusa di spionaggio avrebbe postato le carte segrete molti mesi prima di quanto finora noto e le avrebbe condivise con un gruppo di persone ben più numeroso di quanto si pensasse inizialmente. Lo riporta il New York Times citando alcune fonti , secondo le quali nel febbraio del 2022 , poco dopo l'invasione dell'Ucraina, un profilo che corrisponde a quello del 21enne, accusato di aver fatto trapelare documenti riservati , ha iniziato a postare informazioni di intelligence in una chat su Discord, una piattaforma di social media popolare tra i giocatori, con 600 membri.

Sembra che “la prima fuga di notizie sia avvenuta meno di 48 ore dopo l'invasione russa dell'Ucraina” E, secondo quanto analizzato “alcune delle informazioni inviate sembravano prevedere gli sviluppi del campo di battaglia. Il 27 marzo 2022, ha condiviso informazioni riservate sul ritiro russo da Kiev, informazioni che ha detto di aver ‘trovato su un sito della NSA’ ”.

Il modo in cui Teixeira avrebbe "ottenuto i documenti che è accusato di aver pubblicato online è stata una questione chiave per gli investigatori. Ritengono - si legge sul quotidiano - che abbia utilizzato i privilegi di amministratore legati al suo lavoro di informatica per accedere ai documenti. Nei suoi post ha affermato che il suo lavoro gli ha dato accesso a materiale che altri non potevano vedere. 'Il lavoro che ho mi consente di ottenere privilegi superiori alla maggior parte dei ragazzi dell'intelligence' ".

L'aviatore "ha anche affermato che stava setacciando attivamente reti di computer classificate alla ricerca di materiale sulla guerra in Ucraina. Quando uno degli utenti di Discord lo ha esortato a non abusare del suo accesso all'intelligence classificata, Teixeira ha risposto: 'Troppo tardi' ”.

E, secondo l'inchiesta del Nyt, “Teixeira ha continuato a condividere informazioni più dettagliate con il gruppo di chat più ampio fino a un mese fa”.