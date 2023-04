Le rivelazioni di Moggi a Report: "Non volevano Lippi, Cannavaro e Buffon ai Mondiali 2006"

Si intitola "C'era una volta Calciopoli" l'inchiesta di apertura della puntata di Report in onda lunedì 17 aprile alle 21.20 su Rai 3, a firma di Daniele Autieri, con la collaborazione Federico Marconi. Per la prima volta Report raccoglie le testimonianze e le rivelazioni dei protagonisti principali: Luciano Moggi, il presidente della Federcalcio Franco Carraro a quei tempi, il designatore degli arbitri Paolo Bergamo, l'allora presidente della Lega Calcio Massimo Cellino, e l'allenatore della Nazionale Campione del Mondo del 2006, Marcello Lippi.

Tra le sue affermazioni, Luciano Moggi rivela che il Commissario della Federcalcio, ai tempi dei Mondiali 2006, avrebbe cercato di ostacolare la partecipazione di Cannavaro, Buffon e di Lippi. L'ex ct nega di essere a conoscenza di questa versione: “La sento da lei per la prima volta”.

Luciano Moggi: “si, questo è successo prima della partenza dei campionati del mondo, non volevano Lippi, Cannavaro, Buffon, però poi dopo io la parte mia l'ho fatta con questi ragazzi che erano demoralizzati, ho parlato con loro, erano giocatori miei, era l’allenatore mio, e questi sono andati a difendere l’Italia nel migliore dei modi e soprattutto non tenendo conto di quelli che li volevano far restar a casa”