La rivoluzione a pedali delle vacanze: oltre 9 milioni i turisti in bicicletta in Italia

Ci sono quelli della domenica, quelli che “tutti i giorni o quasi” e quelli che “solo in vacanza”. In ogni caso, il guadagno per l'economia è di circa 4 miliardi di euro.

È quanto emerge dal Rapporto 'Viaggiare con la bici 2023', realizzato da Isnart, Istituto Nazionale Ricerche Turistiche, per l'Osservatorio sull'Economia del Turismo delle Camere di commercio promosso con Legambiente.

Nel dettaglio, si stima che in Italia nel 2022 i soli cicloturisti cosiddetti "puri", ossia i turisti italiani e stranieri che scelgono l'Italia appositamente per una vacanza in bicicletta, abbiano rappresentato oltre nove milioni di presenze turistiche, più del doppio del 2019 (4,4 milioni di presenze), un numero capace di generare un impatto economico stimato in oltre un miliardo di euro.

Accanto a loro, i turisti mossi da altre motivazioni che trascorrono parte della vacanza utilizzando la bicicletta: quasi 24 milioni di presenze turistiche associabili a questo segmento, con una spesa sul territorio pari a quasi tre miliardi di euro.

“Il cicloturismo è una leva sempre più importante della valorizzazione in chiave turistica del nostro territorio”, ha sottolineato il presidente di Isnart, Roberto Di Vincenzo.

Il potenziale in termini di indotto economico è ampio ed è legato anche allungamento della stagionalità “e al riorientamento dei flussi turistici verso borghi e aree interne del Paese che il bike tourism esprime, da Nord a Sud".

Secondo Sebastiano Venneri, responsabile nazionale Legambiente Turismo, i dati del rapporto "confermano la rivoluzione a pedali in atto in Italia. Da sottolineare come la redistribuzione dei flussi cicloturistici verso il centro sud del Paese e il lavoro che tanti territori stanno facendo per utilizzare le infrastrutture esistenti a fini cicloturistici stiano disegnando quella via italiana al cicloturismo che può rappresentare la risposta originale del nostro Paese alla domanda mondiale di vacanze a pedali".

Il consolidarsi della domanda sta premiando gli operatori specializzati che hanno fiutato la tendenza offrendo prima di altri proposte e servizi di qualità: il 38% delle imprese che operano esclusivamente nel segmento del cicloturismo ha registrato nell'ultimo anno ricavi in crescita.

I tour operator italiani specializzati sono molto positivi sulle prospettive di ulteriore crescita del mercato per il 2023: il 90% prevede un incremento del proprio giro di affari.

Tra le mete del cicloturismo cresce il Sud Italia. Veneto, Trentino-Alto Adige e Toscana da sole attraggono il 47% dei flussi cicloturistici del 2022, ma il cicloturismo progressivamente si va diffondendo in tutto il Paese. Tra il 2019 e il 2022, infatti, i cicloturisti che scelgono le regioni del Sud sono passati dal 7% al 17,4% del totale. In crescita anche il Centro Italia che sale dal 10,9% al 15,8%.

Per le regioni del Sud Italia, il cicloturismo rappresenta un'importante occasione per l'allungamento della stagionalità, per contrastare il fenomeno dell'overtourism e un importante volano di potenziale sviluppo in chiave turistica delle aree interne.