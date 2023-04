Via Rasella, Giorgia Meloni risponde sul caso La Russa: "Sgrammaticatura istituzionale"

Quella del presidente del Senato Ignazio La Russa è stata "una sgrammaticatura istituzionale, ma l'ha risolta lui". Così ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni chiamata in causa a Verona, dove si trova per il Vinitaly .

La Russa, a proposito dell'azione partigiana del marzo 1944 aveva detto venerdì scorso : "Pagina non nobile della Resistenza, gli uccisi erano una banda musicale di semi-pensionati". Parole che hanno suscitato le polemiche dell'opposizione e dell'ANPI.

“Ho sbagliato — ha scritto poi La Russa in una nota — a non sottolineare che i tedeschi uccisi in via Rasella fossero soldati nazisti, ma credevo che fosse ovvio e scontato oltre che notorio”. E ha precisato: “Non so se effettivamente è errata la notizia, più volte pubblicata e da me presa per buona, che i riservisti altoatesini inquadrati nella polizia tedesca facessero anche parte della banda militare del corpo”. E il mea culpa verso chi si è sentito offeso: “Fatte salve le persone che hanno commentato pretestuosamente e in prevenuta malafede, voglio invece scusarmi con chi anche in forza di resoconti imprecisi abbia comunque trovato motivi di sentirsi offeso”.

Per oggi pomeriggio alle 16 i gruppi consiliari di Verdi e Sinistra di Roma e del Lazio hanno convocato un flash mob a via Rasella. “Ci mobiliteremo con determinazione per chiedere le dimissioni di La Russa, per difendere la legittimità dell'azione di guerra partigiana, per mantenere alta l'attenzione e la difesa dei gappisti romani”