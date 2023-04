La storia di Enea, il bimbo lasciato alla Culla della Vita, scatena appelli e reazioni sui social

Appelli, commenti, critiche. Nei social il mondo si agita: chi invita la madre di Enea a ripensare alla sua scelta; chi contesta l'invito in nome della privacy e del rispetto; chi dalla notizia prende spunto per rianimare l'annoso dibattito sulle adozioni (tempi, difficoltà, ostacoli, etc.). Un dibattito che si è acceso sulla vita di questo neonato, lasciato la mattina di Pasqua nella Culla per la Vita alla clinica Mangiagalli di Milano, e che alimenta discussioni e polemiche.

L'appello non era volto a far ripensare alla scelta di una madre che non voleva il proprio figlio - ha spiegato poi Greggio - ma a una madre che probabilmente con l'aiuto di qualcuno che la aiutasse a superare le difficoltà economiche, o personali o familiari, non sentendosi più sola, potrebbe ripensare alla sua scelta e tenere il proprio bambino. Nessuna polemica quindi verso quelle fantastiche mamme e famiglie che adottano i bimbi abbandonati e che garantiscono loro amore e futuro come se fossero i veri genitori, anzi talvolta pure meglio".

Greggio, da parte sua, ha replicato alle reazioni confermando la sua posizione. “Ribadisco con forza, affetto e convinzione l'appello mio e del prof. Fabio Mosca: mamma di Enea se ami il tuo bimbo e il tuo desiderio è tenere il tuo bimbo siamo in tanti pronti ad aiutarti, sei ancora in tempo a ripensarci. Un saluto a tutti voi che avete letto questo appello anche a coloro che non ne avevano capito il senso” ha commentato, sulla scia delle dichiarazioni fatte dal primario della clinica subito dopo il ritrovamento del neonato.

Da quando la Culla per la vita è stata attivata al Policlinico, nel 2007, è la terza volta che viene usata: Mosca ricorda con affetto, uno a uno, i nomi dei piccoli che vi sono stati lasciati. Se da una parte la Culla per la vita è infatti l'argine a soluzioni terribili o estreme, dall'altra la legge permette il parto in ospedale in anonimato, con la possibilità di dare alla luce un bambino e non riconoscerlo. Facoltà di cui comunque si avvalgono non più di una manciata di donne per anno, dice Mosca, che invita a un momento di riflessione sulla scia del caso del piccolo Enea. Nella lettera della madre, per il professore, non si rintracciano infatti i sintomi di una sindrome da baby blues o di una depressione post partum: sembra piuttosto che la mamma, una volta partorito il bambino e tornata a casa, abbia avuto un momento di ripensamento, dettato dalla volontà - si evince dalle parole lasciate nella culla del suo bambino - di assicurare al piccolo un futuro migliore di quello che gli avrebbe potuto garantire lei stessa, pur con tutto l'amore di una mamma.

"Una madre che abbandona il figlio per questo motivo - riflette Mosca- vive una difficoltà che non abbiamo colto e che, nella ricca Milano, dovrebbe fare riflettere tutti. La sua è una lettera lucida che esprime un disagio e una consapevolezza, quella di non poter offrire il meglio al proprio bambino".