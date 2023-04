L'accusa chiave della Procura di Manhattan: Trump cospirò per minare l'integrità delle elezioni 2016

I pagamenti alle donne per il silenzio sugli affari avuti con Donald Trump sono "parte di una cospirazione per minare l'integrità delle elezioni del 2016" da parte del tycoon: è l'accusa chiave della procura di Manhattan contro l'ex presidente americano. "Donald J. Trump ha ripetutamente e fraudolentemente falsificato i documenti aziendali a New York per nascondere comportamenti criminali che nascondevano informazioni compromettenti al pubblico di elettori durante le elezioni presidenziali del 2016", ha dichiarato in una nota il procuratore distrettuale di Manhattan, Alvin Bragg. L'atto di incriminazione nei confronti di Donald Trump, desecretato e reso pubblico dopo l'udienza nel tribunale di Manhattan a New York, sostiene che l'ex presidente Trump abbia fatto parte di un piano illegale per sopprimere le informazioni negative e in questo piano è compreso un pagamento illegale di 130.000 dollari ordinato dall'imputato alla pornostar con cui ebbe una relazione nel 2006 per eliminare le informazioni che avrebbero danneggiato la sua campagna elettorale. L'accusa sostiene che il motivo per cui ha commesso il reato di falsificazione dei registri delle società è stato in parte quello di "promuovere la sua candidatura".

AP Photo Donald Trump arriva in tribunale

Tra i pagamenti di Donald Trump, per evitare scandali nella sua campagna presidenziale del 2016, secondo le accuse, anche 30 mila dollari ad un ex portiere della Trump Tower, il quale sosteneva che il tycoon aveva generato un figlio al di fuori del matrimonio. Tra i 34 capi di imputazione anche i soldi pagati per comprare durante la campagna presidenziale del 2016 il silenzio di un'altra donna con cui aveva avuto un affaire nello stesso periodo della pornostar Stormy Daniels: l'ex coniglietta di Playboy, Karen McDougal. L'ufficio del procuratore di Manhattan ha inserito nell'accusa contro Donald Trump presentata oggi anche quella dell'ex modella di Playboy che dice di aver avuto una relazione extraconiugale con l'ex presidente. Nei documenti in effetti non si fa il suo nome ma si parla di "woman 1", donna 1, che "è stata pagata 150mila dollari per non parlare della presunta relazione sessuale" da American Media Inc, società che possiede il tabloid scandalistico National Enquirer, che poi fece "false dichiarazioni" riguardo questi pagamenti nei suoi registri.

AFP Donald Trump lascia il tribunale

Il processo penale all'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump per le malversazioni contabili legati ai pagamenti per convincere al silenzio tre persone che avrebbero potuto rivelare vicende imbarazzanti durante la campagna elettorale del 2016 potrebbe iniziare nel gennaio del 2024. Lo ha detto il giudice del tribunale penale di Manhattan a New York, Juan Merchan, dopo l'udienza a cui era presente lo stesso imputato. L'ex presidente, che punta a una rielezione in occasione delle elezioni del novembre 2024, si è dichiarato "non colpevole" di tutti e 34 i capi di imputazione. Merchan ha dichiarato che il processo potrebbe cominciare a gennaio dell'anno prossimo, mentre gli avvocati di Trump presenti all'udienza hanno detto di preferire che iniziasse nella primavera dello stesso anno. Le accuse contro Donald Trump sono tutti reati (felony) di classe E, il livello più basso dei reati nello stato di New York, con una pena massima di 4 anni di galera. Lo riferisce il New York Times. Quindi nessun misfatto (misdemeanor), ossia nessun reato minore.

Reuters Donald Trump lascia il tribunale