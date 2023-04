Lagarde: "Bene la proposta sulla riforma del Patto di stabilità Ue"

Sulla proposta di riforma del Patto di stabilità Ue "salutiamo con favore il fatto che ambisca a una maggiore titolarità nazionale. C'è un forte focus sull'alto indebitamento". E "ambisce a porre incentivi per gli investimenti". Lo ha detto la presidente della Bce Christine Lagarde nella conferenza stampa al termine dell'Eurogruppo informale a Stoccolma.



Nella proposta della Commissione Ue di riforma del Patto di stabilità "la Bce apprezza il fatto che incorpori una applicazione più forte" dlele regole rispetto al patto precedente e "l'applicazione è essenziale".



Il nuovo Patto "sarà ovviamente il risultato di un compromesso da collocare il più rapidamente possibile il tempo è essenziale" e "faremo tutto il possibile per aiutare in questo senso".



La ratifica anche da parte dell'Italia della riforma del Meccanismo europeo di stabilità "penso che sarebbe positiva perché avere un backstop (rete di protezione, ndr) in caso di difficoltà sarebbe effettivamente utile a tutti i membri che hanno ratificato".