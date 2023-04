L'AIFA rende gratuita la pillola anticoncezionale per tutte le donne

La contraccezione orale sarà gratuita per tutte le donne. Il comitato prezzi e rimborsi (Cpr) dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha approvato oggi la decisione di far rientrare nei costi del servizio sanitario nazionale la pillola anticoncezionale per le donne di tutte le fasce d'età, con un costo totale per le casse dello Stato stimato in circa 140 milioni di euro l'anno. Lo anticipa Quotidiano Sanità che intervista la presidente del Cpr dell'Aifa Giovanna Scroccaro.

Un tema "da tempo all'attenzione dell'agenzia - ha detto Scroccaro - che ha richiesto tempi tecnici per arrivare a una valutazione completa" e al via libera dell'autorità.